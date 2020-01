"The Last of Us Part 2" (PS4)

Für viele war der erste Teil bereits ein Anwärter auf das beste Spiel aller Zeiten – nun ist The Last of Us nach mehrmaligen Verschiebungen wirklich zurück. Verfolgt wird dabei die Geschichte der gealterten Ellie, die sich auf einem Rachefeldzug befindet. Herzzerreißende Action garantiert!

Release: 29. Mai 2020