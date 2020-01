Tolle Sache, wenn man's mag: eine Fitness-Applikation für das Taschentelefon. Foto: APA

Zwei Tage Nichtraucher gewesen. Und dann mit einem Tag Pause gleich noch einmal zwei Tage rauchfrei. Einen Tag Nichtraucher müssen wir allerdings abziehen. Passivrauchen ist zwar nicht meine Schuld, man tut es aber aufgrund gewisser Disziplinlosigkeiten im Haushalt trotzdem. Dramatisches Husten und aggressives Wohnungslüften haben gegenüber Herzenskälte leider keine Chance.

The Crown, Staffel 1 bis 3, James May: Our Man in Japan, Star Wars – der Tragödie neunter Teil: Trotz aller widrigen Umstände im neuen Jahr schon zwei Wanderungen absolviert! Laut der Fitness-Applikation auf dem Taschentelefon haben das zum einen drei Stunden lang 13.000 und zum anderen zwei Stunden lang 8.500 Schritte bei drei beziehungsweise 22 Stockwerken Höhenunterschied ergeben. Eine Maßregelung von einem bauchigen burgenländischen Förster im das rote Wirtshausgesicht extrem betonenden Jägergrün inklusive.

Es wird ein gutes Jahr

Man hatte im mit Weinreben vollgestellten Naturschutzgebiet zwischen all den herumkrachenden SUVs, Pick-ups und Traktoren der ortsansässigen Agrarökonomen die armen Graugänse aufgeschreckt. Die stellten wegen zwei gar nicht einmal so sehr durch das Gemüse schreienden Wandersleuten offenbar sofort ihre Gänsetätigkeit ein und emigrierten nach Südeuropa.

Apropos Gänse: Danach gab es nach drei kargen Tagen Beilagenessen im neuen Jahr zur Belohnung ein tellergroßes Cordon bleu, allerdings nicht von der Sau, sondern von der Pute. Die fetten Jahre sind vorbei! Man will nachts nicht schon wieder schwer von der mündlichen Mathematikmatura träumen, an die man sich wach nicht einmal noch erinnern kann – außer dass der Mathematiklehrer zwar den lieben Herrn Jesus liebte, aber heimlich auch ein bisserl getrunken hat. Das führte zu einem längeren Kuraufenthalt, während dem wir nichts lernen mussten. Vielleicht auch deswegen ist die Matura damals genügend gut ausgegangen. Lehre für das Leben: Auch wenn man nichts lernt, kann man etwas erreichen!

2020 wird jedenfalls ein gutes Jahr. Die guten Vorsätze sind alle jetzt schon erledigt. Die Wampe wird verdunsten, sobald die Frühlingssonne kommt. Inzwischen ist das Leben jede Sünde wert. (Christian Schachinger, 8.1.2020)