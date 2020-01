Sagte laut TVthek-Untertiteln bei der Angelobung der neuen Regierung etwas ganz anderes, als er tatsächlich sagte: Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Screenshot: tvthek.orf.at

Wien – Mit absurdem Humor wurden manche Seher der ORF-Sondersendung zur Angelobung der Bundesregierung am Dienstag überrascht: Wer die Zeremonie via TVthek verfolgte, konnte in den Untertiteln der On-Demand-Fassung Formulierungen lesen wie "Schade, dass Alisa den Job nicht bekam", "Bon Appetito", "Danke, Papa" oder die Frage "Mama hat nichts dagegen?". Bundespräsident Alexander Van der Bellen verkündete laut der eigenwilligen Untertitelung: "Gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken."

Was nach einem Angriff der Satiretruppe Maschek auf die Einspielung der Untertitel aussah, hat laut ORF allerdings ganz andere Gründe: Aufgrund eines "Abwicklungsfehlers" seien versehentlich "die Untertitel der vorhergehenden Sendung nochmals wiederholt" worden, so das Medienunternehmen in einer Stellungnahme. Die unfreiwillige Satire verdankte sich demnach der dritten Folge der Telenovela "Alisa – Folge deinem Herzen".

Das Hauptprogramm von ORF 2 sowie der TVthek-Livestream seien nicht betroffen gewesen, hier wurden die korrekten Live-Untertitel gezeigt. Die falschen Untertitel wurden laut ORF in der TVthek "umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt". Man bedaure den Vorfall und entschuldige sich dafür. (red, 7.1.2020)