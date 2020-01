US-Truppen an der Basis Ain al-Asad auf einem Archivbild. Foto: Reuters / Thaier al-Sudani

Bagdad – Irakische Luftwaffenstützpunkte mit US-Truppen wurden in der Nacht auf Mittwoch Ziel von Raketenangriffen. Das bestätigte das US-Militär, nachdem sich die Drohungen zwischen dem Iran und den USA zuletzt verschärft hatten. Die Raketen trafen Ain al-Asad und Erbil. Laut US-Medien will sich Präsident Donald Trump offenbar noch am Abend (Ortszeit) in einer Rede an das amerikanische Volk wenden. Entsprechende Vorbereitungen seien im Gange, berichtet CNN.

Auch der Iran bestätigte den Angriff, die "Operation Märtyrer Soleimani" sei im Gange. Es handle sich um eine Vergeltungsattacke nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Qassem Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad vom Freitag, teilten die iranischen Revolutionsgarden mit. Zudem warnten iranische Stellen die US-Verbündeten in der Region, auch sie würden zum Ziel, wenn US-Angriffe auf den Iran von Basen in ihrem Gebiet ausgehen sollten. Die iranische Agentur Tasnim schrieb zudem, die libanesische Hisbollah würde Ziele in Israel angreifen, falls die USA den Iran attackierten.

Pentagon bestätigt Angriffe



Das Pentagon teilte wenig später mit, die Raketen seien in der Tat vom Iran aus abgefeuert worden, unter anderem auf Basen in Ain al-Asad und Erbil. Es habe sich um mehr als ein dutzend Angriffe gehandelt, Ziel seien US-Truppen und deren Bündnispartner gewesen. Über Tote oder Verletzte lagen zunächst keine gesicherten Meldungen vor, US-TV-Sender berichteten aber unbestätigt, es habe "Opfer" gegeben.

Das Pentagon betonte weiters, man arbeite an einer Schadensbewertung. Die Basen seien bereits unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gestanden, weil man mit Angriffen gerechnet hatte. Experten betonten, die Basen seien groß, sie würden auch viel freie Flächen bieten. Zur Beurteilung, ob es zu Schäden gekommen sei, sei es noch zu früh.

Gleicher Zeitpunkt wie Soleimani-Tötung

Der pro-iranische TV-Sender Al Mayeeden berichtete, die Raketen seien um 1.20 Uhr Ortszeit abgefeuert worden– exakt jene Zeit, zu der in der Nacht auf Freitag eine US-amerikanische Drohne nahe dem Flughafen Bagdad ein tödliches Geschoss auf General Soleimani und sieben weitere Menschen abgefeuert hatte. Irans staatliche Nachrichtenagentur Fars verbreitete ein Video, das den Raketenabschuss zeigen soll.

Später war von einer zweiten Angriffswelle die Rede. Unter anderem sollen laut einer Korrespondentin des Senders Voice of America mehrere Geschosse in der Basis Taji im Zentralirak eingeschlagen sein.

Die in einem Wüstengebiet gelegene Basis Ain Al-Asad wurde nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden "vollständig zerstört". Der Angriff auf die "von den Amerikanern besetzte" Basis sei "in jeder Hinsicht ein voller Erfolg", teilten die Revolutionsgarden mit. Sie sind die zweite Säule der iranischen Streitkräfte neben der regulären Armee. Soleimani war der Kommandant der Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden, welche der Iran vor allem im Ausland einsetzt.

Ain al-Asad ist eine der wichtigsten Stützpunkte der US-Armee im Irak. Sie wurde unter anderem für den Besuch von Trump im Jahr 2018 genutzt, im November war Vizepräsident Mike Pence zu Gast.

Der US-TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf irakische Sicherheitskreise, unter den irakischen Mitarbeitern der Basis habe es Opfer gegeben. Über ihren genauen Zustand gab es keine Angaben, auch eine offizielle Bestätigung dafür stand vorerst aus.

Trump "verfolgt Situation"

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Stephanie Grisham, teilte mit, man habe die Berichte über Angriffe zur Kenntnis genommen. Trump werde gerade über das Geschehen informiert. Sein Team verfolge die Situation mit großer Aufmerksamkeit.

Während es aus dem Weißen Haus noch keine konkrete Reaktion gab, äußerte sich die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Sie teilte via Twitter mit, es sei nun die wichtigste Priorität die Sicherheit aller US-Armeemitglieder zu garantieren. Die US-Regierung solle "sinnlose Provokationen" einstellen und den Iran dazu auffordern, die Gewalt einzustellen. "Amerika und die Welt können sich keinen Krieg leisten". Pelosi soll während einer Sitzung über die Angriffe informiert worden sein, laut US-Medien reagierte sie mit einem spontanen Gebet.

Die internationalen Märkte reagierten nervös auf die Meldungen. Japans Nikkei-Index fiel um zwei Prozent, der Ölpreis legte kurzfristig 3,5 Prozent zu.

Die Spannungen im Irak hatten sich in den vergangenen Tagen dramatisch verschärft, nachdem die USA bei einem Drohnenangriff in Bagdad den iranischen General Qassem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis getötet hatten. (maa, mesc, APA, 8.1.2020)