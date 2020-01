In dieser Galerie: 2 Bilder Zwölf ÖVP- und fünf grüne Regierungsmitglieder bzw. Staatssekretäre versammelten sich am Mittwoch erstmals im Bundeskanzleramt. Foto: Matthias Cremer Die Sitzung findet im Großen Ministerratssaal statt. Foto: Matthias Cremer

Wien – Am Mittwochvormittag trat die neue türkis-grüne Regierung zu ihrer ersten, konstituierender Ministerratssitzung zusammen. Angeführt von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler versammelten sich zwölf ÖVP- und fünf grüne Regierungsmitglieder bzw. Staatssekretäre um den Tisch im Großen Ministerratssaal. Im Anschluss daran sprachen die Regierungskoordinatoren, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel, im Pressefoyer.

Der Budgetprozess sei im Ministerprozess bereits eingeleitet worden, auch das Bundesministeriengesetz und Bundesfinanzrahmengesetz seien beschlossen worden, erklärten Blümel und Kogler. Am 18. März sollen die neuen Budgetregelungen bereits in Kraft treten, an diesem Tag will Blümel die Budgetrede im Nationalrat halten. An diesen straffen Fahrplan wolle man sich halten, betonte auch Kogler.

Die neue Regierung bei ihrer ersten Sitzung im Großen Ministerratssaal. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Nulldefizit trotz Klimainvestitionen

Trotz der Unterschiede gebe es in vielen Bereichen gemeinsame Antworten. Etwa die Beibehaltung des Nulldefizits bei Bedienung notwendiger Investitionen, die den Grünen immer wichtig gewesen seien. Größere Umsteuerungen sollen im Bereich der Ökologisierung ab sofort vorbereitet werden, 2021 sollen die ersten Maßnahmen für die Steuerreform umgesetzt werden. Der genaue Zeitplan und die konkrete Ausformulierung werden aber noch verhandelt. Wenngleich man sich jetzt schon daran mache, dies vorzubereiten, wie Blümel bekräftigte.

Auch wie viel Geld für Maßnahmen gegen den Klimawandel bereit steht, müsse erst ausverhandelt werden. Beide Parteien würden aber zu dem ausverhandelten Klimakapitel im Regierungsprogramm stehen, sagte Blümel.

Auf die Frage von Journalisten, wie die Stimmung bei der ersten Sitzung war, meinte Blümel, sie sei "ausgezeichnet" gewesen. Kogler stimmte dem zu schloss das Pressefoyer ab mit: "No more words needed." (red, 8.1.2020)