Bei "Escape from Tarkov" wird es auch in Zukunft keine weiblichen Spielfiguren geben. Foto: Escape from Tarkov

Bei Escape from Tarkov wird es keine weiblichen Spielfiguren geben. Dies stellte der russische Entwickler Battlestate Games nach einer mehrjährigen Diskussion klar. Seit der Alpha, die 2016 startete, wurde mancherorts der Wunsch geäußert, dass man eine Frau spielen möchte. Immer wieder hat Battlestate Games die Option allerdings ausgeschlagen.

Krieg "zu stressig" für Frauen

2016 wurde diese Entscheidung damit begründet, dass man zu dem Entschluss kam, dass Frauen nicht Teil des Kriegs sein sollten und diese den Stress einfach nicht aushalten würden. Nun sagte der Entwickler, dass man keine weiblichen Spielfiguren integrieren werde, weil dies einfach zu viel Arbeit sei und sie einfach nicht in die Geschichte passen würden.

Mitarbeiter wurde gerügt

Allerdings weist Battlestate Games auch daraufhin, dass in Escape from Tarkov Frauen doch zu finden sind. Konkret in so manchen Missionen, die noch nicht veröffentlicht wurden und als Händlerinnen. Der Mitarbeiter, der 2016 eine andere Meinung vertrat, soll laut dem Entwickler gerügt und besser informiert worden sein. Man wollte die Leistung von Frauen im Militär nicht schmälern. (red, 8.1.2020)