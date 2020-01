Zum Gast:

Louise Horvath forscht am Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) zu digitalen Medien und künstlicher Intelligenz. Die Sozioökonomin arbeitete nach ihrem Studium als Projektassistentin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. In der Folge war sie als Forschungsassistentin am interdisziplinären Forschungszentrum ICCR in Wien tätig. Ab 2012 arbeitete sie in einem DOC-Team der Akademie der Wissenschaften an ihrer Dissertation in Technikphilosophie und Raumsoziologie zu intelligenten Umgebungen an der Technischen Universität Wien und der Universität Twente in den Niederlanden.

