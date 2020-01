Frisierte Brigitte Bardot, Jean Seberg und Jeanne Moreau: Jacques Dessange Foto: APA/AFP/ALAIN JOCARD

Paris – Er hat Marlene Dietrich frisiert und die US-Schauspiellegenden Liz Taylor und Ava Gardner: Nun ist der französische Starfriseur Jacques Dessange im Alter von 94 Jahren gestorben. International bekannt wurde er auch durch seine Haarpflege-Produkte und rund 1.700 Friseursalons in mehr als 40 Ländern, darunter auch Österreich.

Das Friseurhandwerk lernte Dessange im Salon seines Vaters in dem kleinen Ort Souesmes im Zentrum Frankreichs. Nach Kriegsende 1945 ging er nach Paris, um dort "die Damen zu frisieren". Nach schwierigen Anfängen änderte er seinen Vornamen von Hubert in Jacques und öffnete 1954 seinen eigenen Salon in der Nähe des berühmten Boulevards Champs-Elysees.

Salon-Kette

Dort machte er sich als Starfriseur einen Namen. Schauspielerinnen wie Brigitte Bardot, Jean Seberg und Jeanne Moreau ließen sich von ihm die Haare machen. In den 60er-Jahren wurde er zum offiziellen Friseur des Filmfestivals in Cannes und hatte nun auch internationale Stars als Kundinnen. Er erfand den Naturlook "Coiffé-Décoiffé", der bis heute auf den Laufstegen der Welt Erfolge feiert.

Reich wurde Dessange mit Haarprodukten und einer Kette von Friseursalons unter seinem Namen. Im Jahr 2004, 50 Jahre nach Eröffnung seines ersten Salons, gab er die Leitung des Unternehmens an seinen jüngeren Sohn Benjamin ab. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen kam es zum Bruch, 2011 veröffentlichte Dessange das Buch "Le complot" (Das Komplott) als Abrechnung mit seinem Filius.

Negativ-Schlagzeilen machte Dessange auch 2015, als Medien über Schwarzgeldkonten in der Schweiz berichteten. Seine Schulden beim französischen Fiskus soll der zweifache Vater vor seinem Tod beglichen haben. Bis zuletzt frönte der Starfriseur auch seiner zweiten Leidenschaft: der Malerei. (Apa, 8.1.2020)