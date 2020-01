Putin in Istanbul, Serraj in Brüssel, Merkel reist am Wochenende nach Moskau

In dieser Galerie: 2 Bilder Charles Michel empfängt Fayez al-Sarraj. Foto: Reuters/Francisco Seco Kämpfe in Ain Zara (Archivbild, April 2019) Foto: REUTERS/Hani Amara

Brüssel – Nach der Einnahme Sirtes durch Milizen von General Khalifa Haftar kam es am Mittwoch zu Kämpfen westlich der libyschen gegeben. Die den Osten des Landes kontrollierende Libysche Nationalarmee flog Luftangriffe auf Milizen der Einheitsregierung. Dies sei eine Vergeltungsaktion für einen Angriff gewesen, bei dem neun Milizionäre der Haftar-Truppen getötet worden waren, hieß es.

Die Türkei hat eigenen Angaben zufolge bisher 35 Soldaten nach Libyen zur Unterstützung der international anerkannten Regierung entsandt. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch berichtete, sagte Präsident Tayyip Erdoğan bereits am Montag vor Vertretern seiner Partei, die Soldaten würden sich dort nicht an Kämpfen beteiligen, sondern Trainings- und Koordinierungsaufgaben übernehmen.

Spekulationen über Kämpfer aus Syrien

"Als Kampftruppen werden wir dort andere Teams haben, sie werden nicht aus unseren Soldaten bestehen", sagte Erdoğan, ohne zu erklären, wer damit gemeint ist. Manche Beobachter sagen, dass sich von der Türkei unterstützte syrische Milizionäre in Libyen aufhalten.

Auch am Mittwoch flogen Frachtmaschinen von der Türkei nach Libyen.

Wie genau Russlands Hilfe für Haftar aussieht, ist nicht ganz klar. Immer wieder werden Vorwürfe laut, dass Russland Söldner nach Libyen geschickt habe und Haftars Kampf mit Drohnen unterstütze. Moskau wolle damit seinen Einfluss in der ölreichen Region ausweiten, heißt es. Haftar soll bereits mehrfach in der russischen Hauptstadt gewesen sein. Im Jänner 2017 war ihm sogar die Ehre zuteilgeworden, die im Mittelmeer kreuzende "Admiral Kusnezow" zu besuchen, den einzigen Flugzeugträger der russischen Marine.

General Haftar versucht die von den UN anerkannte Regierung des Vorsitzenden des Präsidialrates, Fayez al-Sarraj zu stürzen, die im Westen das Landes in der Hauptstadt Tripolis sitzt. Er wird etwa von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Die Türkei hatte dagegen erste Soldaten nach Libyen entsandt, um wiederum Sarraj zu stützen. Die EU mahnte am Dienstag, dass wegen des ausländischen Eingreifens kein Stellvertreterkrieg wie in Syrien entstehen dürfe.

Sarraj in Brüssel

Der Regierungschef Fayez al-Sarraj besucht derzeit Brüssel, auf dem Programm stehen Treffen mit Ratspräsident Charles Michel, Deutschlands Außenminister Heiko Maas und dem Präsidenten des Europaparlaments David Sassoli.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan beraten in Istanbul über die Lage. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fliegt am Samstag zu Gesprächen mit Putin nach Moskau. Deutschland arbeitet seit Monaten an einer Libyen-Konferenz, die in Berlin stattfinden soll. Dabei sollen alle ausländischen Akteure in die Pflicht genommen werden, das UN-Waffenembargo für Libyen zu akzeptieren

Durch Libyen führt zum einen eine der Migrationsrouten in die EU, zum anderen sorgt der Bürgerkrieg dort für eine Destabilisierung der südlich angrenzenden Sahelzone, in der Frankreich und Deutschland sehr aktiv sind. Dabei geht es auch um den Kampf gegen sich ausbreitende islamistische Milizen. (red, APA, dpa, AFP, 8.1.2020)