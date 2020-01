"Operation Märtyrer Soleimani"

Gleich live: Trump-Rede nach iranischen Vergeltungsschlägen auf US-Ziele im Irak

Dutzende Raketen sind in der Nacht auf Stützpunkte im Irak abgefeuert worden. US-Präsident Trump will in Kürze ein Statement zur Iran-Krise abgeben