Seit sechs Jahren arbeitet der Schwede Jakob de Laval an seinem Spiel Songs of Syx bereits. Heuer soll das Game als Early-Access-Titel nun endlich starten – eine Steam-Seite ist bereits eingerichtet. Songs of Syx ist eine Mischung aus Rimworld und Civilization in Pixel-Grafik. Spieler müssen einen Staat aufbauen, ihn leiten und imposante Massenschlachten anführen. Eine kostenlose Demo für Windows, Linux und Mac OS steht bereits zur Verfügung.

Riesiger Spielumfang

Der geplante Spielumfang ist imposant. So startet man anfangs mit einer einfachen Kolonie, baut nach und nach eine Stadt mit tausenden Bewohnern auf und kann dabei sogar von der eigenen Bevölkerung gestürzt werden. Danach gilt es, als Staatsoberhaupt zu regieren und sich um die Bildung von Allianzen zu kümmern und zugleich für eine Ausweitung des Imperiums zu sorgen. Der Aufbau einer möglichst effizienten Lieferkette und Intrigen sollen ebenso eine Rolle spielen.

Ausgeprägter Realismus

Laval verspricht bei den verschiedenen Spielphasen ein unterschiedliches Gameplay. Handel, Krieg, Migration, Veränderungen am Klima sowie Sklavenhandel sollen einen möglichst ausgeprägten Realismus mit sich bringen. Mods sollen ebenso unterstützt werden, damit das Game laufend um neue Inhalte erweitert wird. Der Entwickler selbst will mindestens die nächsten vier Jahre mit dem Spiel verbringen. So lange soll Songs of Syx nämlich im Early-Access-Stadium verbleiben.

Single-Player-Kampagne in Planung

In der finalen Version des Games soll es eine Single-Player-Kampagne geben. Der aktuelle Fokus des Entwicklers liegt vorerst auf dem Städtebau-Aspekt des Spiels. Zurzeit gibt es auch nur eine Rasse – Modding ist zudem eingeschränkt. Sollte man den Entwickler unterstützen wollen, kann man dies über den offiziellen Discord-Kanal tun. Auf dem Blog von Laval wird zudem die Entwicklung punktgenau protokolliert. Eine Kickstarter-Kampagne soll bald anlaufen. (Daniel Koller, 9.1.2020)