Außerdem "Am Schauplatz" im Reich der Sünde, eine Live-Diskussion zur neuen Regierung und "Let’s talk about Sex, Baby"

Kirsten Dunst (Peggy Blumquist) und Jesse Plemons als ihr Mann Ed müssen einen Mord vertuschen – "Fargo", 23.10 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / MGM / Chris Large

19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Truckerinnen – Überleben in einer Männerwelt Nastja ist 34 Jahre alt und in ihrer Heimat Russland eine kleine Berühmtheit. Der Grund: Sie ist Truckerin, eine von nur zwei Dutzend im Land. Weil es angeblich die Gesundheit der Frauen gefährdet, ist Lkw-Fahren dort offiziell nur Männern erlaubt. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Let’s talk about Sex, Baby Vor 60 Jahren hat die Pille eine Revolution in der Familienplanung gebracht. Wie halten wir es heute mit der Verhütung, welche Nachteile bringt die Pille, und warum gibt es die Pille für den Mann noch immer nicht? Lisa Gadenstätter begibt sich auf Spurensuche. Im Anschluss geht es im Talk1 um 21.05 Uhr auch um das Thema Sexualität. In Wissen, wie’s geht 2020 diskutiert Gadenstätter unter anderem mit der Krone-Kolumnistin Gerti Senger und dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Bis 21.45, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Scobel: Übergewicht – Makel oder Krankheit? Nicht nur die WHO schlägt Alarm: In den Industrienationen werden die Menschen immer dicker. Fettleibigkeit hat gravierende Folgen für die Gesundheit. Und auch für die Krankenkassen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Reich der Sünde Unkeuschheit gilt im katholischen Österreich als eine der größten Sünden. Aber auch Pfarrer halten sich nicht immer an die von ihnen gepredigte Sexualmoral. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Neue Regierung – Neues Regieren?

Mit Ingrid Thurnher diskutieren der Politikberater Thomas Hofer, die Journalistin Julia Ortner, der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer und Anna Thalhammer (Die Presse). Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen dieser Woche: Wirtschaft in Türkis-Grün: Was bringt und kostet das Regierungsprogramm? / Der heimische Wintertourismus und seine Zukunft. / Wirtschaftskrimi um Ex-Nissan-Chef: wie Carlos Ghosn die Behörden austrickst. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal der Ex-Skispringer und Berater Toni Innauer und der Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 0.05, ORF 2

23.10 SCHWARZER HUMOR

Fargo (S2 1/10) Ein tiefer Winter im Jahre 1979 in Minnesota: Der Sohn eines Gangsterbosses wird in Notwehr ermordet. Peggy Blumquist (Kirsten Dunst) und ihr Ehemann Ed (Jesse Plemons) machen sich ans Vertuschen. Schwere Serienempfehlung aus dem Jahr 2015. Bis 23.55, ORF 1

Original-Trailer zur zweiten "Fargo"-Staffel. Channel 4