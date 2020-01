Einzig Johannes Strolz schafft es als Zehnter gerade so in die Top Ten. Schweizer Yule wiederholt Vorjahressieg vor Kristoffersen und Noel

Madonna di Campiglio – Österreichs Athleten müssen auch nach dem vierten alpinen Ski-Saison-Slalom auf den ersten Podestplatz warten. Johannes Strolz verhinderte am Mittwochabend in Madonna die Campiglio als Zehnter immerhin ein ÖSV-Debakel. Der Vorarlberger hatte bei seiner besten Weltcupplatzierung 1,40 Sekunden Rückstand auf Daniel Yule. Der Schweizer holte nach 2018 auch seinen zweiten Weltcupsieg in Madonna.

Es setzte sich ein Trend fort, im vierten Saisonrennen gab es den vierten verschiedenen Sieger. Der Norweger Henrik Kristoffersen wurde knapp hinter Yule Zweiter (+0,15) und übernahm zwei Punkte vor Clement Noel die Führung im Slalom-Weltcup. Der Franzose belegte Rang drei (0,25). Mit Marco Schwarz holte nur ein zweiter ÖSV-Athlet als 15. (1,68) Weltcup-Punkte. Die ÖSV-Asse Michael Matt und Manuel Feller hatten sich überraschend nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Die Nerven behalten

Yule behielt im zweiten Durchgang die Nerven, nachdem er schon zur Halbzeit 0,19 Sekunden vor Kristoffersen gelegen war. "Es ist hier immer steil, der Schnee passt sehr gut für mich, das Material funktioniert sehr gut darauf", erläuterte der 26-Jährige im ORF-Interview. Rang 27 von Zagreb machte er mehr als Vergessen. "In Zagreb war ich immer am Kämpfen, heute ist alles leicht von der Hand gegangen. Ich habe Vollgas von oben bis unten gegeben und es freut mich, dass es so geklappt hat", verlautete der in der Disziplin-Wertung auf Position drei vorgestoßene Schweizer. Wie am 22. Dezember 2018 brachte ihm die Startnummer vier Glück.

Kristoffersen schrammte nur knapp an seinem dritten Madonna-Triumph vorbei. "Zagreb war nicht mein Tage, heute Zweiter. Das passt gut", sagte der Norweger. Der 25-Jährige mischt auch im Gesamt-Weltcup ganz vorne mit, hat da als Dritter nur noch vier Zähler Rückstand auf den Franzosen Alexis Pinturault, der am Mittwoch Fünfter wurde. "Das spielt alles jetzt keine Rolle, es kommen so viele Rennen auf uns zu, die Saison ist noch lange", so Kristoffersen. Er präsentierte sich wie Yule nach einer Zagreb-Enttäuschung (Rang 19) diesmal von seiner besten Seite.

Bester ÖSV-Läufer

Im ÖSV-Team traf das nur auf Strolz zu, der von Rang 14 in der Entscheidung noch den Sprung unter die Top Ten schaffte. "Ich bin sehr erfreut nach den letzten Rennen. Es war sehr wichtig für mich, dass ich es diesmal ins Ziel gebracht habe", lautete die Analyse des Vorarlbergers. Zuvor war er dreimal ausgeschieden. Nun stellte er nicht nur sein bestes Slalom-Resultat (15. in Levi 2018) in den Schatten, sondern unterbot auch seine bisher beste Platzierung im Weltcup (Kombinations-12. in Bansko 2019). "Ich hoffe, dass es eine Initialzündung war", so Strolz.

Er war der einzige ÖSV-Lichtblick. Der Schwarz-Angriff von Rang sieben weg ging schief, am Ende wurde der Zagreb-Elfte 15. "Es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Im Flachen habe ich aber das Tempo nicht so mitgenommen, deshalb der Rückfall", erklärte der 2018 in Madonna zweitplatzierte Kärntner. Noch deutlicher schlechter verlief der Abend für Matt. Auf seinen Ausfall nach Rang zwei zur Halbzeit in Zagreb folgte mit Rang 33 die nächste Nullnummer. "Es ist brutal zur Zeit, ich weiß auch nicht, was los ist. Es ist ein bisschen zum Speiben", sagte der 26-jährige Tiroler. In Zagreb sei er noch brutal schnell gewesen. "Da bin ich überhaupt nicht vom Fleck gekommen", war Matt bitter enttäuscht.

Schwach

Noch schlechter als er schnitt der von der Papierform beste ÖSV-Fahrer ab. Der als einziger Österreicher in der Start-Topgruppe vertretene Feller kam in seinem zweiten Rennen nach seinem überstandenen Bandscheibenvorfall über Rang 48 nicht hinaus. "Es war schwierig, in Zagreb war jeder Schwung anders", meinte der 27-Jährige. Im Vergleich zu seinem Comeback (Rang 12) gab es diesmal für ihn keine Punkte.

"Johannes mit Nummer 42 Zehnter, das ist sehr positiv. Von der restlichen Mannschaft ist das Ergebnis nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das gilt es zu analysieren und weiterzuarbeiten", sagte ÖSV-Slalom-Gruppentrainer Marko Pfeifer. Die Fehler von Schwarz und Feller seien ganz komisch gewesen. "Es ist ganz wichtig, Ruhe zu bewahren, die haben wir in der Mannschaft. Es kann schnell gehen", hofft Pfeifer auf rasche Besserung.

Möglichkeiten um das bisher beste ÖSV-Saison-Resultat (Rang 5 von Matt in Val d'Isere) zu verbessern gibt es viele. Bereits am Sonntag steht in Adelboden der nächste Klassiker auf dem Programm, danach warten im Jänner noch die Highlights Wengen (19. Jänner), Kitzbühel (26. Jänner) und Schladming (28. Jänner). "Ich glaube, dass es besser geht als ein 10. Rang. Es ist kein Wunschkonzert, aber wir werden es hinkriegen", war sich Strolz sicher. Nicht mitwirken kann in den nächsten sechs Wochen Christian Hirschbühl wegen einer Sehnenverletzung im Leistenbereich.(APA, 8.1.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Mittwoch in Madonna di Campiglio – Endstand nach dem 2. Durchgang:

1. Daniel Yule (SUI) 1:35,60 47,56 48,04

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35,75 +00,15 47,75 48,00

3. Clement Noel (FRA) 1:35,85 +00,25 48,36 47,49

4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:35,90 +00,30 48,09 47,81

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:36,20 +00,60 48,47 47,73

6. Tanguy Nef (SUI) 1:36,45 +00,85 48,43 48,02

7. David Ryding (GBR) 1:36,94 +01,34 48,55 48,39

. Stefan Hadalin (SLO) 1:36,94 +01,34 48,89 48,05

9. Manfred Mölgg (ITA) 1:36,99 +01,39 48,79 48,20

10. Johannes Strolz (AUT) 1:37,00 +01,40 48,62 48,38

11. Erik Read (CAN) 1:37,05 +01,45 48,84 48,21

12. Sandro Simonet (SUI) 1:37,06 +01,46 49,21 47,85

13. Alex Vinatzer (ITA) 1:37,09 +01,49 48,51 48,58

14. Alexander Choroschilow (RUS) 1:37,25 +01,65 47,98 49,27

15. Marco Schwarz (AUT) 1:37,28 +01,68 48,32 48,96

16. Simon Maurberger (ITA) 1:37,40 +01,80 49,01 48,39

17. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:37,41 +01,81 49,06 48,35

18. Albert Popow (BUL) 1:37,45 +01,85 49,19 48,26

19. Loic Meillard (SUI) 1:37,47 +01,87 48,63 48,84

. Marc Rochat (SUI) 1:37,47 +01,87 49,18 48,29

21. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:37,48 +01,88 49,02 48,46

22. Linus Straßer (GER) 1:37,60 +02,00 48,54 49,06

23. Armand Marchant (BEL) 1:37,63 +02,03 49,04 48,59

24. Riccardo Tonetti (ITA) 1:37,73 +02,13 49,17 48,56

25. Istok Rodes (CRO) 1:37,77 +02,17 48,86 48,91

26. Giuliano Razzoli (ITA) 1:37,78 +02,18 48,85 48,93

27. Stefano Gross (ITA) 1:38,20 +02,60 49,10 49,10

28. Dominik Stehle (GER) 1:38,56 +02,96 49,20 49,36

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Victor Muffat-Jeandet (FRA), Kristoffer Jakobsen (SWE) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Ramon Zenhäusern (SUI), Andre Myhrer (SWE)

Herren – Gesamtwertung nach 16 Rennen:

1. Alexis Pinturault (FRA) 475

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 474

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 471

4. Dominik Paris (ITA) 454

5. Matthias Mayer (AUT) 362

6. Beat Feuz (SUI) 361

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 360

8. Clement Noel (FRA) 240

9. Kjetil Jansrud (NOR) 234

10. Thomas Dreßen (GER) 231

11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 223

12. Marco Odermatt (SUI) 222

13. Mauro Caviezel (SUI) 217

14. Zan Kranjec (SLO) 206

15. Johan Clarey (FRA) 204

Slalom Herren (4):

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 242

2. Clement Noel (FRA) 240

3. Daniel Yule (SUI) 190

4. Andre Myhrer (SWE) 175

5. Alexis Pinturault (FRA) 174

6. Ramon Zenhäusern (SUI) 130

7. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 126

8. Manfred Mölgg (ITA) 105

9. Alex Vinatzer (ITA) 102

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 80

11. Linus Straßer (GER) 77

12. Michael Matt (AUT) 69

13. Armand Marchant (BEL) 69

14. Stefan Hadalin (SLO) 68

15. Marco Schwarz (AUT) 66



Mannschaft Herren (16):

1. Schweiz 2068

2. Norwegen 1987

3. Frankreich 1942

4. Österreich 1613

5. Italien 1117

6. USA 760

7. Deutschland 675

8. Schweden 386

9. Slowenien 353

10. Kanada 202

Nationencup (29):

1. Schweiz 3260

2. Österreich 3247

3. Norwegen 2851

4. Italien 2479

5. Frankreich 2345

6. USA 1724

7. Deutschland 1509

8. Schweden 969

9. Slowenien 647

10. Slowakei 517