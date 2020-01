Einzig Johannes Strolz schafft es als Zehnter gerade so in die Top Ten. Schweizer Yule wiederholt Vorjahressieg vor Kristoffersen und Noel

Winner. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Madonna di Campiglio – Österreichs Athleten müssen auch nach dem vierten alpinen Ski-Saison-Slalom auf den ersten Podestplatz warten. Johannes Strolz verhinderte am Mittwochabend in Madonna die Campiglio als Zehnter immerhin ein ÖSV-Debakel. Der Vorarlberger hatte bei seiner besten Weltcupplatzierung 1,40 Sekunden Rückstand auf Daniel Yule. Der Schweizer holte nach 2018 auch seinen zweiten Weltcupsieg in Madonna.

Der Norweger Henrik Kristoffersen wurde knapp dahinter Zweiter (+0,15) und übernahm zwei Punkte vor Clement Noel die Führung im Slalom-Weltcup. Der Franzose belegte Rang drei (0,25). Mit Marco Schwarz holte nur ein zweiter ÖSV-Athlet als 15. (1,68) Weltcup-Punkte. Die ÖSV-Asse Michael Matt und Manuel Feller hatten sich überraschend nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. (APA, 8.1.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Mittwoch in Madonna di Campiglio – Endstand nach dem 2. Durchgang:

1. Daniel Yule (SUI) 1:35,60 47,56 48,04

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35,75 +00,15 47,75 48,00

3. Clement Noel (FRA) 1:35,85 +00,25 48,36 47,49

4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:35,90 +00,30 48,09 47,81

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:36,20 +00,60 48,47 47,73

6. Tanguy Nef (SUI) 1:36,45 +00,85 48,43 48,02

7. David Ryding (GBR) 1:36,94 +01,34 48,55 48,39

. Stefan Hadalin (SLO) 1:36,94 +01,34 48,89 48,05

9. Manfred Mölgg (ITA) 1:36,99 +01,39 48,79 48,20

10. Johannes Strolz (AUT) 1:37,00 +01,40 48,62 48,38

11. Erik Read (CAN) 1:37,05 +01,45 48,84 48,21

12. Sandro Simonet (SUI) 1:37,06 +01,46 49,21 47,85

13. Alex Vinatzer (ITA) 1:37,09 +01,49 48,51 48,58

14. Alexander Choroschilow (RUS) 1:37,25 +01,65 47,98 49,27

15. Marco Schwarz (AUT) 1:37,28 +01,68 48,32 48,96

16. Simon Maurberger (ITA) 1:37,40 +01,80 49,01 48,39

17. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:37,41 +01,81 49,06 48,35

18. Albert Popow (BUL) 1:37,45 +01,85 49,19 48,26

19. Loic Meillard (SUI) 1:37,47 +01,87 48,63 48,84

. Marc Rochat (SUI) 1:37,47 +01,87 49,18 48,29

21. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:37,48 +01,88 49,02 48,46

22. Linus Straßer (GER) 1:37,60 +02,00 48,54 49,06

23. Armand Marchant (BEL) 1:37,63 +02,03 49,04 48,59

24. Riccardo Tonetti (ITA) 1:37,73 +02,13 49,17 48,56

25. Istok Rodes (CRO) 1:37,77 +02,17 48,86 48,91

26. Giuliano Razzoli (ITA) 1:37,78 +02,18 48,85 48,93

27. Stefano Gross (ITA) 1:38,20 +02,60 49,10 49,10

28. Dominik Stehle (GER) 1:38,56 +02,96 49,20 49,36

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Victor Muffat-Jeandet (FRA), Kristoffer Jakobsen (SWE) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Ramon Zenhäusern (SUI), Andre Myhrer (SWE)

Herren – Gesamtwertung nach 16 Rennen:

1. Alexis Pinturault (FRA) 475

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 474

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 471

4. Dominik Paris (ITA) 454

5. Matthias Mayer (AUT) 362

6. Beat Feuz (SUI) 361

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 360

8. Clement Noel (FRA) 240

9. Kjetil Jansrud (NOR) 234

10. Thomas Dreßen (GER) 231

11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 223

12. Marco Odermatt (SUI) 222

13. Mauro Caviezel (SUI) 217

14. Zan Kranjec (SLO) 206

15. Johan Clarey (FRA) 204

Slalom Herren (4):

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 242

2. Clement Noel (FRA) 240

3. Daniel Yule (SUI) 190

4. Andre Myhrer (SWE) 175

5. Alexis Pinturault (FRA) 174

6. Ramon Zenhäusern (SUI) 130

7. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 126

8. Manfred Mölgg (ITA) 105

9. Alex Vinatzer (ITA) 102

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 80

11. Linus Straßer (GER) 77

12. Michael Matt (AUT) 69

13. Armand Marchant (BEL) 69

14. Stefan Hadalin (SLO) 68

15. Marco Schwarz (AUT) 66



Mannschaft Herren (16):

1. Schweiz 2068

2. Norwegen 1987

3. Frankreich 1942

4. Österreich 1613

5. Italien 1117

6. USA 760

7. Deutschland 675

8. Schweden 386

9. Slowenien 353

10. Kanada 202

Nationencup (29):

1. Schweiz 3260

2. Österreich 3247

3. Norwegen 2851

4. Italien 2479

5. Frankreich 2345

6. USA 1724

7. Deutschland 1509

8. Schweden 969

9. Slowenien 647

10. Slowakei 517