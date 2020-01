Der US-Präsident kündigte Sanktionen an und richtete Forderungen zur Isolation des Iran an europäische Partner, militärische Vergeltung erwähnte er nicht

Nach iranischen Raketenangriffen auf zwei auch von US-amerikanischem Militär genutzte Stützpunkte im Irak hat Donald Trump verschärfte Wirtschaftssanktionen gegen Teheran angekündigt. Sie würden sofort in Kraft treten, sagte der US-Präsident am Mittwoch im Weißen Haus, ohne zu erläutern, wie genau er nochmals an der Sanktionsschraube drehen will. Allerdings vermied er es, von einer bewaffneten Antwort auf den iranischen Raketenschlag zu sprechen, wie er es wenige Tage zuvor noch in einigen seiner Tweets angedroht hatte.

Kein US-Amerikaner sei bei der Attacke auf die beiden irakischen Militärbasen getötet oder verletzt worden, betonte Trump gleich zu Beginn einer mit Spannung erwarteten Ansprache an die Nation. Auch der materielle Schaden sei minimal. "Der Iran scheint sich zurückzuhalten, was eine gute Sache für alle beteiligten Seiten ist – und eine sehr gute Sache für die Welt." Erneut verteidigte der Präsident die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani, den er als skrupellosen Terroristen bezeichnete, an dessen Händen sowohl amerikanisches als auch iranisches Blut klebe.

"Der Iran scheint sich zurückzuhalten, was eine gute Sache für alle beteiligten Seiten ist", sagte US-Präsident Donald Trump. Foto: REUTERS/Al Drago

Rückzug aus Atomdeal gefordert

Ohne seinen Amtsvorgänger beim Namen zu nennen, warf er Barack Obama vor, Teheran im Zuge des 2015 geschlossenen Nuklearabkommens zu einem Geldregen verholfen zu haben, den das Regime genutzt habe, um in Ländern wie dem Jemen, Syrien, dem Libanon, Afghanistan und dem Irak Chaos zu stiften. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China, forderte Trump, sollten sich endlich von den "Überresten" des Atomdeals lossagen. Gemeinsam müsse man an einem neuen Deal arbeiten, während sich der Iran für immer von seinen nuklearen Ambitionen verabschieden müsse.

Die Nato wiederum rief er auf, sich stärker als bisher im "nahöstlichen Prozess" zu engagieren. Was das konkret bedeuten soll, ob er von dem Bündnis etwa erwartet, die Rolle der Vereinigten Staaten im Irak zu übernehmen, sagte er nicht. Die USA, betonte er, seien als größter Öl- und Gasproduzent der Welt nunmehr unabhängig vom Erdöl des Nahen Ostens. In seinen ersten drei Jahren im Amt, fügte er hinzu, seien die US-Streitkräfte zum Preis von 2,5 Billionen Dollar "wiederaufgebaut" worden. "Unsere Raketen sind groß, mächtig, genau, tödlich und schnell." Jedoch wolle man diese Rüstungstechnik nicht einsetzen, erklärte Trump, erkennbar um leisere Töne bemüht, nachdem seine Twitter-Tiraden in den ersten Jännertagen die Nerven blank liegen ließen. An das Volk und die Anführer des Iran wolle er folgende Botschaft richten: Die Vereinigten Staaten seien bereit zum Frieden mit allen, die ihn ebenfalls suchten.

"Unsere Raketen sind groß, mächtig, genau, tödlich und schnell", sagte Donald Trump über das US-Arsenal. Foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Erste Reaktionen auf die iranische Attacke hatten bereits die Bereitschaft zur Deeskalation erkennen lassen. Noch am Dienstagabend (Ortszeit) setzte Trump einen Tweet ab, in dem er den Schaden eher herunterspielte. "Alles ist gut!", schrieb er. Das Pentagon teilte mit, Satelliten hätten die Raketen sofort nach dem Start geortet, sodass das Personal auf den beiden Stützpunkten rechtzeitig gewarnt werden konnte. In den getroffenen Gebäuden der Luftwaffenbasis Al-Asad hätten sich zum Zeitpunkt des Einschlags keine Menschen aufgehalten. In der Nähe von Erbil seien die Raketen auf freiem Feld gelandet.

US-Abzug gefordert

Die Revolutionsgarden hatten zunächst unterstrichen, dass der Angriff nur eine Warnung gewesen sei: Der Iran sei weiterhin bereit, jeden Stützpunkt in der Region, von dem aus er angegriffen würde, unter Beschuss zu nehmen. Auch der iranische Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei bezeichnete bei einer Rede in der Stadt Ghom den Beschuss der beiden Stützpunkte nur als "erste Ohrfeige" und meinte, dies wäre noch nicht die Rache für den Mord an General Soleimani gewesen: "Erst wenn Amerika seine nicht willkommenen Kräfte aus der Region abzieht, werden wir von Rache reden", so Khamenei.

Präsident Hassan Rohani verlangte ebenso wie der religiöse Führer den vollständigen Abzug der USA aus der Region. Für Irans Außenminister Jawad Zarif handelte es sich bei dem Raketenschlag um "legitime Selbstverteidigung". In einer ersten Stellungnahme bezeichnete Zarif die Angriffe des Iran allerdings als beendet. Sein Land wolle keine Eskalation und keinen Krieg. "Aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen", so Zarif.

Verletzter Stolz

Hinter vorgehaltener Hand meint man im Iran, dass der Angriff auf die beiden Stützpunkte möglicherweise den verletzten Stolz des Landes nach der Ermordung Soleimanis heilen sollte, und dass nun kein Anlass mehr bestehe, die Situation weiter anzuheizen. Demnach könnte der Weg zu einem Dialog nun geebnet sein. Zuvor hatten bereits die Nato und die EU vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Am Mittwoch riefen der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Tayyip Erdoğan in einer gemeinsamen Stellungnahme nach einem Treffen in Istanbul alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf.

Ebenfalls am Mittwoch hat der Absturz eines ukrainischen Flugzeugs auf dem Flug von Teheran nach Kiew eine Welle der Bestürzung im Iran ausgelöst. Die meisten der 167 getöteten Passagiere waren Iranerinnen und Iraner. Erst einen Tag zuvor waren bei einer Massenpanik vor dem Begräbnis Ghassem Soleimanis in dessen Heimatstadt Kerman 57 Menschen ums Leben gekommen. (Frank Herrmann aus Washington, Amir Loghmany aus Teheran, Gerald Schubert, 8.1.2020)