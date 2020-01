In dieser Galerie: 3 Bilder Royal Mail Royal Mail Royal Mail

Bei der britischen Post arbeiten offenbar ein paar Gamer. Die Royal Mail hat nämlich eine neue Briefmarken-Kollektion vorgestellt, die Videospiele ehrt, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren in Großbritannien entstanden sind. Ab 21. Jänner kann man die Briefmarken kaufen, eine Vorbestellung ist bereits möglich. Zu den Motiven zählen Worms, Sensible Soccer, Tomb Raider, Populous und Wipeout.

Branche erfreut

Gegenüber dem Guardian zeigt sich Jo Twist, Geschäftsführer des britischen Games-Branchenverbands UKIE, erfreut: "Diese Sammlung zelebriert eine Auswahl der großen britischen Videospiele, die über Jahrzehnte hinweg sowohl die nationale als auch die internationale Szene geprägt hat". "Games sind ein wichtiger Teil unseres kulturellen Fußabdrucks" führt Twist weiter aus.

Versand nach Österreich

Die Briefmarken-Kollektion wird übrigens auch nach Österreich geliefert. 18,62 Euro kosten alle Marken inklusive Versand. Beigelegt sind auch kurze Erklärungen zu den Spielen und wieso diese einen derartigen Einfluss hatten. Zu den erfolgreichsten Spielehersteller aus Großbritannien zählen heute Rockstar North, Codemasters, Sports Interactive, Rare, Team17 und Frontier Developements. (red, 9.1.2020)