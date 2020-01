Nur Toyota und Volkswagen sind an der Börse höher bewertet als der gewöhnlich rote Zahlen schreibende E-Auto Pionier. Das liegt auch an überraschenden Quartalsgewinnen

Tesla verkauft weltweit lediglich 367.000 Autos. An der Börse bewegt sich das Unternehmen in anderen Sphären Foto: AP

Palo Alto – Tesla ist an der Börse erstmals mehr wert als die beiden größten US-Autobauer General Motors und Ford zusammen. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers aus Kalifornien stieg am Mittwoch um knapp fünf Prozent und markierte ein Rekordhoch. Damit erreichte der Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 89 Milliarden Dollar.

Das sind zwei Milliarden mehr als GM und Ford zusammen, die auf einen Börsenwert von 50 Milliarden beziehungsweise 37 Milliarden Dollar kommen. Beim Absatz liegt Tesla allerdings weit hinter den beiden alteingesessenen Rivalen zurück.

Während GM und Ford im vergangenen Jahr jeweils mehr als zwei Millionen Fahrzeuge allein in die USA auslieferten, kommt Tesla weltweit lediglich auf 367.500 Autos.

Überraschender Gewinn

Angetrieben wird der Höhenflug der Tesla-Aktie von einem überraschenden Gewinn im dritten Quartal, Fortschritten in einer neuen Fabrik in China und ermutigenden Auslieferungszahlen im vierten Quartal. Im Zuge dessen hat sich der Kurs in den vergangenen drei Monaten mehr als verdoppelt.

Auch deutet die Diskrepanz zwischen Börsenwert und Absatzzahlen im Vergleich mit den traditionellen Herstellern auf das große Zutrauen der Anleger in Tesla und die E-Autotechnik, auf die inzwischen auch die gesamte Branche verstärkt setzt.

Nur zwei Automobilkonzerne sind an der Börse höher bewertet als Tesla: Volkswagen und der Branchenprimus Toyota. (APA, 9.1.2020)