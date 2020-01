Foto: APA

Große Modemarken zeigen dem Online-Marktplatz des chinesischen Internetriesen Alibaba in Europa Insidern zufolge noch die kalte Schulter. Zwar komme Aliexpress in Europa vor allem bei kleinen Händlern voran, weil die Plattform ihnen günstigere Konditionen biete als der Konkurrent Amazon, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Doch habe sich Aliexpress vergeblich um große Marken wie Mango, Benetton und die spanische Modegruppe Tendam bemüht, sagten fünf Insider.

Kein Umfeld

Aliexpress biete seinem Haus kein ansprechendes Umfeld, sagte ein Manager einer großen Modekette. Der Marktplatz befinde sich in Europa noch im Aufbau, sagte ein anderer Kenner der Branche. Die Modefirmen und die Alibaba-Tochter wollten sich nicht äußern. Ausländische Marken bräuchten noch Zeit, um Aliexpress zu verstehen, sagte Unternehmenschef Wang Mingqiang.

Alibaba setzt auf eine Expansion außerhalb des chinesischen Heimatmarkts. Der Onlineriese will bis 2036 die Zahl seiner Kunden auf zwei Milliarden Menschen verdoppeln – dazu muss er auch in Europa wachsen. Dabei soll Aliexpress helfen. In der Vergangenheit hatte Alibaba über Aliexpress vor allem chinesische Billig-Ware wie USB-Kabel oder Modeschmuck in Europa angeboten. Doch nun geht der Konzern in die Offensive und wirbt um lokale Anbieter. Diese würden die Bedürfnisse der Verbraucher in ihren Heimatmärkten einfach besser verstehen, sagte Wang. Vor allem in Spanien und Italien versucht Aliexpress Fuß zu fassen, das Unternehmen hat aber auch den deutschen Markt im Visier. Platzhirsch ist hier Amazon.

Für lokale Händler

In Spanien habe sich Aliexpress 2019 für lokale Händler geöffnet, seitdem hätten sich Tausende von ihnen bei dem Onlinemarkt registriert, sagt eine Sprecherin. Genaue Zahlen wollte sie indes nicht nennen. Bei Amazon verkauften nach Angaben des US-Riesen im Jahr 2018 rund 8.000 kleine spanische Anbieter ihre Produkte. Einen großen spanischen Händler konnte Aliexpress indes an Land ziehen: Der Handelskonzern El Corte Ingles hatte im Juni angekündigt, seine Präsenz bei Aliexpress auszubauen. Aliexpress tue alles, um Kunden auf die Seite zu locken, sagte einer der Insider. (APA, 9.1.2020)