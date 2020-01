Norbert Hofer bei der Klausur des FPÖ-Bundesparteivorstandes in Leoben. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Nachdem FPÖ-Chef Norbert Hofer am Mittwoch eine Neuaufstellung der Partei angekündigte hatte, wird er am Donnerstag gemeinsam mit Manfred Haimbuchner (Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich) und Andreas Rabl (Bürgermeister in Wels), die Ergebnisse der Klausur des FPÖ-Bundesparteivorstandes in einer Pressekonferenz präsentieren.

Livestream der Pressekonferenz.

Hofer hat bereits angekündigt die Partei zu einer "modernen, rechtskonservativen Partei" machen zu wollen. Mit der Ausarbeitung des neuen Auftritts waren neben dem Welser Bürgermeister Rabl auch Salzburgs Landesparteichefin Marlene Svazek und Vorarlbergs Parteichef Christof Bitschi beauftragt worden.

Hofer kündigte außerdem an, dass sich die Partei in Zukunft auch in thematischer Hinsicht breiter aufstellen wolle. Neben bewährten Themen wie Sicherheit und Migration wolle man auch vermehrt auf "Satellitenthemen" setzen, so der Parteichef. Details will man nach weiteren Klausurdebatten bei der Pressekonferenz in Leoben verraten. Zuletzt hatten am Mittwoch die beiden FPÖ-Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker ihre Ämter zurückgelegt. (red, 9.1.2020)