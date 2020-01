Wie gut kennen Sie Elvis' Lieder? Foto: AP Photo

85 Jahre wäre Elvis Presley, der "King of Rock and Roll", diese Woche geworden. Er starb zwar bereits vor über 40 Jahren, seine Musik hat die Jahrzehnte jedoch überdauert und inspirierte viele neue Generationen an Musikern und Musikliebhabern. 41 Alben veröffentlichte er im Laufe seiner Karriere, in der er auch als Schauspieler Erfolge feierte. Wie gut kennen Sie sich nun aus im Leben und Wirken des Ausnahmekünstlers?

Testen Sie Ihr Wissen!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welcher ist Ihr Elvis-Lieblingssong? Teilen Sie Ihre Musikempfehlungen im Forum! (aan, 10.1.2020)