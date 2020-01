Mülkiye Laçin sitzt in einem kleinen Dorf in der türkischen Provinz Tunceli fest. Foto: „Free Mülkiye“ – Solidaritätskomitee

Seit sechs Monaten sitzt die Wiener Pädagogin Mülkiye Laçin in der Türkei fest. Am Donnerstag begann der Prozess gegen sie, denn die türkischen Behörden werfen ihr Propaganda für eine Terrororganisation vor. Ihr drohen mehrere Jahre Haft – erst im Herbst 2018 wurde ein deutscher Taxifahrer wegen Terrorpropaganda zu drei Jahren und eineinhalb Monaten Haft verurteilt.

Wie viele Österreicherinnen und Österreicher aktuell in einer ähnlichen Situation wie Laçin oder gar in der Türkei inhaftiert sind, ist unklar, offizielle Zahlen dazu gibt es bisher nicht. Max Zirngast, der ebenfalls in der Türkei inhaftiert war und mittlerweile freigesprochen wurde, gibt an, er wisse von vier bis fünf betroffenen Personen, Laçins Unterstützungskomitee Free Mülkiye sind zwei Fälle bekannt.

Die Juristin und ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Aygül Berîvan Aslan sagt gegenüber dem STANDARD, viele in Türkei Festgehalten zögerten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Sie haben Angst, dann stigmatisiert zu werden", sagt Aslan, außerdem hätten österreichische Behörden "bis dato nichts gemacht, obwohl jedes Jahr zig Menschen eine Ausreisesperre bekommen". Diese "Stille" ermutige die türkischen Behörden, weiter Menschen aus Österreich zu inhaftieren oder festzuhalten.

Unterstützung von Grünen und Gewerkschaft

Im Fall Laçin ist unklar, ob noch am ersten Verhandlungstag ein Urteil gesprochen wird, es gilt jedoch als unwahrscheinlich. Unterstützer Laçins sprechen von einer Behäbigkeit der türkischen Behörden. Auch Zirngasts Prozess wurde im Frühling 2018 um ein halbes Jahr vertagt, seine Haft damit in die Länge gezogen.

Die grüne Hälfte der neuen Regierung spricht sich offen für Laçins Unterstützung aus. Die stellvertretende Grünen-Klubobfrau Ewa Ernst-Dziedzic kündigte an, das Gespräch mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zu suchen, um Laçin den "bestmöglichen konsularischen Schutz" zukommen zu lassen.

Willi Mernyi, Leitender Sekretär des ÖGB, der sich in dem Fall engagiert, gibt an, mit dem Außenministerium in Kontakt gewesen zu sein. Bezogen auf die Vorwürfe gegen Laçin betonte er bei einer Pressekonferenz in Wien diese Woche, "sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen kann kein Verbrechen sein", und verlangte von der neuen Bundesregierung: "Holt sie einfach nach Hause."

Sitzt seit Juli fest

Die kurdischstämmige Laçin war 1984 aus der Türkei nach Österreich ausgewandert und arbeitete als Freizeitpädagogin in einer Volksschule in Wien-Brigittenau. Während eines Türkei-Urlaubs wurde sie am 17. Juli 2019 von einer Sondereinheit der türkischen Polizei an ihrem Ferienort aufgesucht und für 24 Stunden festgenommen. Seither darf sie nicht ausreisen und sitzt in der Türkei fest.

Sirma Kapan, die Tochter der Angeklagten, spricht von willkürlichen und haltlosen Vorwürfen. Konkret vorgeworfen werde ihrer Mutter etwa eine Rede bei einer Veranstaltung zum 1. Mai, in der sie auf die Missstände in der Türkei und die Lage der Kurden eingegangen sei.

Laut Anklageschrift werde der Verein Demokratisches Zentrum der KurdInnen (DTKM) in Wien, zu dessen Co-Vorsitzender Laçin 2016 gewählt wurde, als verlängerter Arm der Terrororganisation PKK beziehungsweise der KCK (Union der Gemeinschaft Kurdistans) bezeichnet, heißt es in der Presseinformation des Solidaritätskomitees. Laçin soll demnach außerdem an der Besetzung der kenianischen und der griechischen Botschaft nach der Festnahme von PKK-Gründer Abdullah Öcalan in Kenia 1999 beteiligt gewesen sein. Zirngast bezeichnete die Anklageschrift als eine "wüste Zusammenstellung" von bereits lange zurückliegenden Ereignissen. Alle Ereignisse, die Laçin zur Last gelegt werden, seien außerhalb der Türkei passiert. (Gabriele Scherndl, APA, 9.1.2020)