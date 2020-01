Elmar "Hube" Schroffenegger und Irene Opela vor ihrer Werkstattjurte in Südtirol. Foto: Servus TV, Querschuss Film

Wohnen tun wir alle. Wie genau dieses Wohnen aber ausschauen soll, dazu gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Manche brauchen dafür weder Strom noch fließendes Wasser – ja, nicht einmal unbedingt ein Dach über dem Kopf, wie Servus TV mit der Doku "Hier lässt sich’s leben: Zuhause ganz einfach" (Freitag, 21.15 Uhr) zeigt. Irene Opela und Hube Schroffenegger leben in Südtirol großteils im Freien. Als Schutz gegen die Witterung dient ihnen eine Jurte. Sie essen, was Natur und Landwirtschaft hergeben. Haben sie Appetit auf Hühnersuppe, müssen sie erst eines ihrer Hendln schlachten.

Im Salzburger Pongau lebt Stan Vanuytrecht als Eremit. Der Benediktinermönch hat sich gegen 50 Bewerber durchgesetzt und darf nun in der Einsiedelei am Palfen leben, die nur zu Fuß erreichbar ist. Dusche gibt es keine. Einen Kühlschrank hat er sich selbst gebaut. Hier ist sein Essen zumindest vor Mäusen sicher. "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", sagt er und zieht an seiner Pfeife.

Zugegeben: Das Wort "bescheiden" wird etwa inflationär benutzt. Aber selbst Zusehern, die zu Hause auf der Couch liegen, wird klar: Wahrer Luxus kann schon Stille und Zeit für sich sein. Dafür muss man nicht einmal auf die Heizung verzichten. (Franziska Zoidl, 10.1.2020)