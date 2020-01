In Deutschland kommt es zum Zusammenschluss zweier Beratungsunternehmen, der auch die jeweiligen Töchter in Österreich betrifft. Wie aus der Anmeldung bei den Wiener Kartellwächtern hervorgeht, hat die zum internationalen Accenture-Konzern gehörende deutsche Accenture GmbH (Kronberg) vor, 100 Prozent und damit die alleinige Kontrolle an der Maihiro GmbH (Ismaning/Deutschland) zu übernehmen.

Der Deal umfasst den Angaben der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zufolge auch sämtliche Anteile an der Maihiro GmbH (Österreich) mit Sitz in Wien. Das Vorhaben betrifft IT-Services.

160 Fachkräfte

Maihiro wird 20 Jahre nach ihrer Gründung Teil der Accenture-Familie, heißt es dazu auf der Homepage der bayerischen Firma Maihiro; sie beschäftigt etwa 160 Fachkräfte an mehreren Standorten in Deutschland und Österreich.

Die auch in Österreich vertretene Accenture Plc (ehemals Andersen Consulting) mit Hauptsitzen in Dublin (Irland) und Chicago (USA) ist einer der weltweit größten Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister. (APA, 9.1. 2020)