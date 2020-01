EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier bei einer Pressekonferenz in Stockholm.

Foto: APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm/London – Der EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier warnt die britische Regierung vor Illusionen in den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Die Gespräche über ein umfassendes Abkommen zu den künftigen Beziehungen nach dem geplanten Brexit am 31. Jänner würden mehr als ein Jahr dauern, sagte Barnier am Donnerstag in Stockholm.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte dagegen angekündigt, dass seine Regierung die Frist bis Ende des Jahres nicht verlängern werde. Barnier hielt dem entgegen: "Wir sind bereit, unser Bestes zu geben und in den elf Monaten das Maximale für ein grundlegendes Abkommen mit dem Königreich zu tun. Aber wir brauchen mehr Zeit, um jeden Punkt der politischen Erklärung abzustimmen."

Barnier warnt vor Senkung der Sozial- und Umweltstandards

Die EU werde in den kommenden Monaten Prioritäten setzen müssen, so Barnier. Am wichtigsten sei es, die künftige Zusammenarbeit beim Klimaschutz und für den Frieden im Nahen Osten zu klären. Zweites Projekt sei dann eine sehr enge Sicherheitspartnerschaft.

Großbritannien solle den Wettbewerb mit der EU nicht über niedrigere Sozial- und Umweltstandards suchen, sagte Barnier. Dies würde nur Arbeitern, Konsumenten und dem Planeten schaden. Johnson hatte gesagt, er wolle keine Partnerschaft entlang der bestehenden EU-Regeln etwa im Sozialbereich. Barnier schloss nicht aus, dass am Ende der Verhandlungen ein breites Abkommen steht, das die Beziehungen in nahezu allen Politikbereichen regelt.

Was zu bedenken ist: Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien ist das Thema Brexit für die Briten sicher nicht vom Tisch: Großbritannien muss zahlreiche Lücken füllen, die sich mit dem Verlassen der EU auftun, sei es in den Handelsbeziehungen zu Drittstaaten, bei Verkehr, Strafverfolgung oder der Rechtsprechung. Mit dem Brexit beginnt also eine Menge Arbeit. Um wenigstens einen symbolischen Abschluss zu finden, will Johnson Ende Jänner das Brexit-Ministerium abschaffen. (APA, 9.1.2020)