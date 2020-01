In den Schuhen meiner Schwester, Universum Histery oder Tracks – Mit Radiotipps

8.30 MAGAZIN

Konkret: Skifahren 2.0 – Hightech auf der Piste Ski, Schuhe und warme Kleidung – alles, was man braucht? Theoretisch ja, aber in der Praxis setzen viele zudem auf High techmaterialien, Apps und intelligente Helfer. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Das ungesühnte SS-Massaker – Ein französisches Dorf kämpft um Gerechtigkeit Deutsche Soldaten ermorden 1944 in Ascq 86 Zivilisten. Die Menschen fordern Gerechtigkeit. Ein Täter von damals lebt unbehelligt in Deutschland – und rechtfertigt das Verbrechen. Bis 20.15, Arte

21.15 HOLT MICH HIER RAUS!

RTL-Dschungelshow Heute startet die 14. Staffel der RTL-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. Dschungelkönig werden wollen diesmal u. a. Wienerin und

Ex-"Venusfalle" Sonja Kirchberger, Ex-Profiboxer Sven Ottke, GZSZ-Schauspieler Raul Richter oder der frühere deutsche Verkehrsminister Günther Krause. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren in gewohnter Manier. Bis 00.00, RTL

22.20 SCHWESTERHERZ

In den Schuhen meiner Schwester (In Her Shoes, USA 2005, Curtis Hanson) Zwei Schwestern, zwei Lebensphilosophien: Während Rose (Toni Colette) Karriere macht, verfolgt Maggie (Cameron Diaz) eher planlos den großen Traum vom Berühmtwerden. Süße Komödie über die Höhen und Tiefen der Geschwisterliebe. Bis 00.55, ATV

Foto: centfox

22.25 DOPPELLEBEN

The Iceman (USA 2013, Ariel Vromen) Für seine Familie und seine Freunde ist Richard Kuklinski ein liebevoller Vater und erfolgreicher Devisenhändler. Niemand ahnt, womit der wortkarge Mann tatsächlich sein Geld verdient. Er arbeitet als Killer für den Mafioso Roy Demeo. Kuklinksi führt seine Taten ohne jede Gefühlsregung aus. Michael Shannon überzeugt als gnadenloser Killer. Bis 00.00. 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ein Leben als Wundarzt – Chirurgie des Mittelalters 1454 in Frankfurt am Main: Der Arzt Jakob Althaus wird zu einem verletzten Fleischhacker geschickt, er öffnet die Kopfhaut, entfernt Knochensplitter und verschließt die Wunde mit einem Silberstück, denn Silber wirkt antibiotisch. Der Film begleitet den Wundarzt einen Tag auf seinem Weg zu den Patienten und zeigt die Methoden und Tricks der Pioniere der modernen Medizin. Bis 23.20, ORF 2

Foto: ORF/ZDF/Karsten Flögel

22.55 MAGAZIN

Tracks Themen unter anderem: Superstar Lizzo beantwortet Alltagsfragen. / Rapper Face begeistert die russische Jugend. / Crows Crows Crows erschafft neue Game-Welten. Bis 23.30, Arte