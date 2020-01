In "The Outsider" wird in einer US-Kleinstadt ein Kind ermordet. Ein Verdächtiger ist gefunden, alles spricht gegen ihn – und dennoch kann er die Tat nicht begangen haben. Foto: HBO

Stephen Kings "The Outsider" als Serie: In ihrer Trauer schlagen sie zu – Selbstgerechte Wutbürger, stille Überzeugungstäter: In "The Outsider" sind die Monster bei der Tätersuche unter uns. Trump-Kritiker Stephen King schuf dazu die Vorlage

Medientrends 2020: Podcasts, mehr Geld von Lesern, künstliche Intelligenz – Das Reuters Institute fragte 233 Medienmacher und Manager nach ihren Erwartungen für das neue Jahr

Mobilvideos: Neue Streaming-Plattform Quibi mit den "größten Namen Hollywoods" – Plattform für Mobil-Videos bietet kurze Serien fürs Smartphone

Gericht: Netflix muss umstrittene Jesus-Parodie aus dem Netz nehmen – Nach heftigen Protesten in Brasilien – Christliche Gruppe erwirkte einstweilige Verfügung

Blog: Ein Fall für die Wissenschaft – Oma, die "Umweltsau": Generationen im Klima-Schulterschluss

TV-Tagebuch: Serien am Abgrund: Mystery mit "Die Frau aus dem Meer" auf Arte – Ein Fischerdörfchen wird mit einem Mangel an Fisch, einer Reihe von mysteriösen Todesfällen sowie einer geheimnisvollen Frau konfrontiert

Absage gefordert: Buschbrände in Australien – Die Kritik vor dem Start des RTL-Dschungelcamps wird lauter

