Martin Sellner steht diesmal nur in der zweiten Reihe. Der Leiter der rechtsextremen "Identitären Bewegung Österreichs" ist nur stellvertretender Bundesleiter von "Die Österreicher – DO5". Inhalt, Auftreten und Ziele der nach eigenen Angaben patriotischen Sammelbewegung ähneln dem Auftritt der Identitären frappant. Diese Gruppe mit Hang zur Selbstüberschätzung hat im letzten Jahr etwas an Schwung verloren, das Odeur der Lambda-Boys ist mittlerweile selbst FPÖ-Hardlinern zu streng. Jakob Gunacker, der Bundesleiter des IB-Ablegers "Die Österreicher", ist ein politisch bislang kaum in Erscheinung getretener Aktivist: Das "Über uns" auf der Webseite verrät, dass Gunacker nicht nur bei der grundlegenden Erneuerung Österreichs Hand anlegen will, sondern sich auch "im alternativmedizinischen Bereich weitergebildet hat (...) um schwerkranken Menschen zu helfen." Das macht neugierig.

Berater im Umfeld der Medizinsekte IBMS

Die Spur des Heimatschützers Gunackers führt allerdings nicht zu den Siechen, sondern zu dem mit einer eher illustren und schillernden Tonaliät versehenen "Instinktbasierenden medizinischen System" (IBMS). Gunnacker scheint als "zertifizierter Coach" dieser nicht nur auf den ersten Blick bizarr erscheinenden "Medizin" und als "IBSM Champions Line"-Berater auf. Auf Webseiten, in denen Gunacker als Berater gelistet ist, werden auch "Harmonizer" beworben und verkauft. Die Stiftung Gurutest hat bereits vor einem Jahr die Zaubergeräte unter die Lupe genommen, die Bezeichnung Feinstoff-Gelsenstecker ist eine durchaus höfliche Beschreibung dieser Scharlatanerie-Produkte. Dass Lehrer von Schulen in Mittersill, Seekirchen und Aschach/Steyr darauf hineingefallen sind, sei als tragikomische Fußnote am Rande vermerkt. Die IBMS-Champions-Line bietet das branchenübliche Potpourri an Nahrungsergänzungs- und Wundermitteln feil. Für das Fläschchen "Curcuma Direkt" im Warenkorb sind 55 Euro fällig, allerdings hemmt das nach "Dr. Coldwell gefertigte liposomale Curcumin nachweislich das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen."

Die neue Identitären-Bewegung hat Verbindungen zur Pseudomedizin. Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

"Dr. Coldwell": Mastermind aus der Esoterikszene

Damit wären wir bei "Dr. Leonard Coldwell". Er ist das unübersehbare und vielfach verehrte Mastermind hinter IBMS. Coldwell ist der pseudomedizinische Nom de Guerre des deutschen Autors und Gurus Bernd Klein, der sich laut Esoterik-Watchblog Psiram als "Geschäftsmann, Buchautor, Impfgegner und Wunderheiler" auf dem Markt bewegt. Auf zahlreichen Webseiten rund um IBMS und von seinen Jüngern wird Coldwell zumeist nur keck als "Dr. C" angerufen. Die Krankheit Krebs ist laut Coldwell eine der am leichtesten zu behandelnden Erkrankungen, ist doch Krebs lediglich eine Fehlfunktion des Immunsystems. Auf der Webseite des Gurus erfahren wir, dass Coldwell "nicht nur die höchste, durch Studien belegte Krebsheilungsrate von 92,3% hat. Er ist auch der effektivste und erfolgreichste Motivations-, Erfolgs-Persönlichkeitsentwicklungs- und Gesundheits-Ausbilder der Welt." Das Multitalent legt hohen Wert auf einen akkurat gestutzten Schnauzer und erscheint stets in feinem Zwirn und mit Anstecktuch. Ein auf der Webseite Coldwells prominent platziertes Zitat unterstricht die herrschaftliche Attitüde des feinen Herrn: "Kaviar auf die Bürgersteige, damit der Pöbel ausrutscht."

Die "angebliche" koordinierte Ermordung von sechs Millionen Juden

Laut der Esoterik- und Truther-Enzyklopädie Psiram teilte Coldwell auf einem seiner (mittlerweile stillgelegten) Facebook-Accounts auch holocaustrelativierende und antisemitische Inhalte – ein in Neonazikreisen beliebter Fake: Demnach habe das Rote Kreuz bestätigt, dass die sechs Millionen ermordeten Juden nur ein "Hoax" seien. Antisemitische Ausritte Coldwells dokumentiert auch die Webseite Gintruth. Die Seite "Krebsadvokatfoundation", in der Coldwell im Impressum geführt wird, zieht in einem Rant gegen Impfungen einen recht geschmackigen Vergleich: "Die 'angebliche' koordinierte Ermordung von sechs Millionen Juden“ werde derzeit als 'weiterer Holocaust' von der 'Impfstoffindustrie' wiederholt. Dahinter stecke der 'Tiefenstaat'". Dieser Begriff ist ein gerne bemühtes Chiffre der Identitären und anderer Rechter, falls ob vermeintlicher Repression in den Mimimi-Modus gewechselt wird.

Kokettieren mit mit der Reichsbürgerszene

Dokumentiert ist auch eine Nähe Coldwells zur rechten Reichsbürgerszene. Die nordrhein-westfälische Beratungsstelle Sekten Info bringt Coldwells ideologische Verortung so auf den Punkt: "Coldwell vertritt Positionen der Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene: Es gebe keine BRD, die Regierung sei illegal, Parteien seien unrechtmäßige Vereine." In diese Richtung weist auch ein recht aktueller Beitrag auf der Webseite Coldwells. Man verspricht "die Geburt einer Champion-Nation“ für den 28. Jänner 2021. Illustriert ist der Beitrag mit einer wehenden Fahne in den Farben der BRD und jener der deutschen Reichskriegsflagge. Ausnahmsweise wird uns hier nicht die Heilung von Krebs versprochen, sondern die Befreiung von "Tyrannei, Steuern und Zwangsmedikation." Freilich müsse man, um in vorderster Reihe für das hehre Ziel mitzustreiten, Mitglied in der "IBMS Masters Society" werden. Um 900 Euro im Jahr ist man im "elitärsten privaten Club der Welt" dabei und erhält unter anderem 50 Prozent Rabatt auf alle Seminare mit unserem Herrn Doktor Coldwell. Das ist ein Schnäppchen, für telefonische Beratungen erlaube sich der Wunderwuzzi, der uns offenkundig von Krebs und von Steuern befreit, nämlich 5.000 Euro pro Stunde zu verrechnen.

Dr. Leonard Coldwell Europa

Zurück zu den "Patrioten": Die Google-Suche führt uns zu einem Foto, auf dem sich der der Wunderheiler Coldwell und Vaterlandsheiler in spe Gunacker bei der Übergabe eines IBMS-Zertifikats herzen. Die "Österreicher" errichten ihre "Champions-Nation" freilich schon früher. Im Sommer 2020 wollen die zu "Österreichern" mutierten Identitären die "größte patriotische Demonstration der 2. Republik" über die Bühne gehen lassen. Werden Gunacker und Sellner den smarten Dr. Coldwell als Keynote-Speaker gewinnen?

Der Wunderheiler mit den Parolen der Identitären

Coldwell übt sich jedenfalls recht geschickt im Identitären-Sprech. Vor rund einem Jahr warnte er das Abendland in einem Podcast: "Wenn ihr jetzt nicht aufwacht und die illegalen Invasoren innerhalb dieses Jahres rausschmeißt, ist Deutschland verloren. (..) Merkel hat Deutschland zerstört und zerbrochen und die Deutschen zerbrochen." Wenn der Bevölkerungsaustausch nicht rechtzeitig gestoppt werde, erginge es den Deutschen bald wie den Griechen, so Coldwell, der bei der Gelegenheit auch den Rasseforscher raushängen lässt: "Ihr seid bald alle wie die Griechen, braunäugig und dunkelhaarig. (...) Die Griechen waren auch vor dem Einfall der Moslems blauäugig und blond." Sellner blickt bei solchen Ausführungen vermutlich verdutzt in den Spiegel und denkt voll Gram an seine dunklen Haare und an seine Vorfahren während osmanischer Einfälle. Gunacker indes darf frohlocken, der blonde Twen geht in der Völkerkunde Coldwells durchaus als Ebenbild eines antiken Griechen durch. Im Sermon Coldwells folgt eine Wahlempfehlung für die AfD und ein kleiner geschichtlicher Rückblick. Winston Churchill wollte die Deutschen "genetisch vernichten." Coldwells Kalauer, das wagen wir zu behaupten, gingen auch bei den "Österreichern" oder den Identitären runter wie Butter.

Interessant ist jedenfalls die Philosophie des IBMS-Eliteclubs. Mehrere Dutzend Glaubenssätze werden aufgelistet. Einer davon könnte "patriotischen Aktivisten" dann doch sauer aufstoßen: "Ich werde niemals anderen Menschen, Umständen oder externen Kräften die Schuld für meine eigenen unerwünschten Ergebnisse in meinem Leben geben." (Christian Kreil, 15.1.2020)

