Schönen guten Morgen am Freitag, hier sind die News!

[International] Kanada, Großbritannien und USA gehen bei Flugzeugabsturz im Iran von Abschuss aus.

US-Senatoren fühlen sich in Iran-Krise von Trump hintergangen.

Edtstadler-Besuch in Frankreich: Paris von "progressiver türkis-grüner Regierung" angetan.

[Bildung] Nach Ibiza-bedingter Zwangspause ist Heinz Faßmann als Bildungsminister zurückgekehrt. Im Gepäck: Vorhaben, die er mit der FPÖ nicht mehr umsetzen konnte.

[Inland] Der Vizekanzler Werner Kohler zweifelt daran, dass die Sicherungshaft in der kritisierten Form kommt. Im Krisenmechanismus, der im Regierungspakt festgeschrieben ist, sieht er eine Schräglage.

[Wirtschaft] Türkis-Grün will den Lohnzettel umgestalten: Was bringt's?

[Panorama] Meghan und Harry: Aufstieg und Ausstieg eines royalen Traumpaars.

[Karrieremessen] Wollt ihr euch neu orientieren? Dann sind die Job- oder Karrieremessen sicher einen Besuch wert.

[Wetter] Über dem Bodensee, im Donautal sowie über den Niederungen im Osten, am Alpenostrand und generell im Grazer Becken liegen am Vormittag verbreitet Nebel oder Hochnebel. Abseits der typischen Nebelregionen startet der Tag jedoch sonnig. -3 bis +6 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Voodoo-Festtag in Benin. Voodoo ist eine synkretistische Religion, die sich ursprünglich in Westafrika entwickelte und heute auch in kreolischen Gesellschaften des atlantischen Raums und vor allem in Haiti beheimatet ist. Weltweit hat Voodoo etwa 60 Millionen Anhänger.