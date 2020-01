Tiroler SPÖ-Chef war nach Jagdgewehr-Fund am Rücksitz seines Autos unbefristetes Verbot auferlegt worden

Dornauer will seinen Fehler eingesehen haben, wie er sagt. Foto: APA/Jäger

Innsbruck – Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer will das gegen ihn verhängte unbefristete Waffenverbot nicht hinnehmen. Er wird dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht einlegen, erklärte der SPÖ-Vorsitzende gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Im vergangenen November hatte die Polizei in der Garage des Innsbrucker Flughafens am Rücksitz seines Autos – bei offener hinterer Fensterscheibe – das geladene Jagdgewehr in einer Gewehrtasche sichergestellt. Daraufhin wurde seitens der Bezirkshauptmannsschaft Innsbruck das unbefristete Waffenverbot verhängt.

Aus seiner Sicht sei das Verbot überschießend, schließlich habe er seinen Fehler eingesehen, argumentierte Dornauer nunmehr. Zudem werde er die Verwaltungsstrafe bezahlen. (APA, 10.1.2020)