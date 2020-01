Nanny und das Objekt der Begierde, Mister Sheffield (Fran Drescher, Charles Shaugnessy). Foto: ORF/RTL

New York – Aus der Erfolgs-Sitcom "Die Nanny" soll ein Broadway-Musical werden. Fran Drescher, Hauptdarstellerin der US-Serie aus den 90er Jahren, entwickle derzeit ein Konzept, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Die 62-Jährige selbst werde in dem Musical allerdings nicht die Hauptrolle übernehmen.

Eine Besetzung und ein Premierendatum gebe es noch nicht. Zwischen 1993 und 1999 hatte Drescher in der US-Serie als ungewöhnliches Kindermädchen weltweit Erfolge gefeiert.

Wer die Sitcom sehen will, kann dies auf ORF 1 werktags um 13.30 Uhr tun. (APA, 10.1.2019)