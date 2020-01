Dies twitterte Mike Ybarra, da er die Xbox-Exklusivtitel eher auf dem PC spielen will

So sieht die Entwicklerversion der PS5 aus. Foto: The Drunk Cat™

Ex-Xbox-Präsident Mike Ybarra hat sich vor dem Zweikampf zwischen der Playstation 5 und Xbox Series X bereits entschieden. Der langjährige Microsoft-Mitarbeiter wird sich eine Sony-Spielkonsole kaufen, da er die Exklusivtitel für die Xbox auf dem PC spielen wird. Dies twitterte Ybarra, der 20 Jahre lang bei Microsoft tätig war und nun bei Blizzard arbeitet.

Microsoft bislang transparenter

Beide Konsolen landen in der Weihnachtszeit 2020 in den Geschäften. Microsoft hat bereits das Design der Xbox Series X enthüllt, zu den Systemspezifikationen will man aber vorerst nichts verraten. Sony hat bislang nur das Logo der neuen Konsole gezeigt, nicht aber, wie diese nun aussieht. Kürzlich sind Leistungsdaten zur PS5 und Xbox Series X entwischt, die einen deutlichen Vorteil für die Microsoft-Konsole aufzeigten. (red, 10.1.2020)