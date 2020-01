Sicherheitsfirma übergab Informationen an Dresdner Staatsanwaltschaft. Unbekannte verlangten Millionenbeträge in Form von Bitcoins

Ende November wurden an die zwei Dutzend Schmuckstücke der insgesamt rund hundert Teile umfassenden Juwelengarnitur gestohlen. Foto: JUERGEN KARPINSKI

Eine israelische Sicherheitsfirma hat nach eigenen Angaben Schmuckstücke aus dem Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe von Unbekannten angeboten bekommen. Diese verlangten in E-Mails neun Millionen Euro für den Bruststern des polnischen Weißer-Adler-Ordens und den "Sächsischen Weißen". Dies bestätigte der Geschäftsführer der israelischen Sicherheitsfirma CGI, Zvika Nave, am Freitag.

Verschlüsselung verhindert Verfolgung

Die Firma ist nach eigenen Angaben mit der Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen im Grünen Gewölbe beauftragt sowie mit der Untersuchung des Einbruchs. Die Zahlung sollte in der Internetwährung Bitcoin erfolgen. "Alle Informationen wurden in Echtzeit an die Dresdner Staatsanwaltschaft übergeben", sagte Nave. Die E-Mail-Absender schrieben, ihre Nachricht sei nicht nachzuverfolgen, sie verwendeten verschiedene Verschlüsselungstechniken.

Das Achselband mit dem Sächsischen Weißen und der Bruststern des polnischen Weißer-Adler-Ordens gehören zu gut zwei Dutzend erbeuteten barocken Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten, die zwei Unbekannte am 25. November mit Gewalt aus dem berühmte Schatzkammermuseum des 18. Jahrhunderts im Erdgeschoß des Residenzschlosses in Dresden gestohlen hatten. (APA, red, 10.1.2020)