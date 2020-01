In dieser Galerie: 4 Bilder Star Citizen Star Citizen Star Citizen Star Citizen

Star Citizen ist seit 2011 in Entwicklung und es ist kein Ende in Sicht. Seither hat die Weltraum-Simulation ordentlich Geld lukriert. Mehr als 262 Millionen US-Dollar wurde von Spielern beigesteuert. 2014 hätte Star Citizen eigentlich bereits erscheinen sollen – sechs Jahre später ist man davon aber Lichtjahre entfernt. So befindet sich das Spiel immer noch im Alpha-Stadium. Zugleich werden immer neue Features angekündigt.

Selbstgemachtes Problem laut Technik-Chef

Die BBC hat sich im Rahmen einer längeren Dokumentation auf Spurensuche begeben, wieso sich der Releases des Games nun schon so lange hinauszögert. Gesprochen wurde dabei mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cloud Imperium Games. Technik-Chef Sean Tracy sagte gegenüber der BBC etwa, dass die regelmäßigen Releases dafür sorgen, dass die Entwicklung nun schon so lange dauert. Alle drei Monate wird eine neue Alpha-Version des Spiels mit neuen Funktionen veröffentlicht.

Kopf des Spiels zieht Vergleiche mit "RDR2"

Chris Roberts, Chef von Cloud Imperium Games, betont ferner, dass ein derart detailreiches Spiel auch eine lange Entwicklungszeit voraussetze. Er zieht auch Vergleiche mit Red Dead Redemption 2, das ebenso sieben Jahre in Entwicklung war, obwohl die Spielewelt des Western-Epos deutlich kleiner ausfallen soll. Rückendeckung erhält Roberts von einem ehemaligen Auftragnehmer, der ebenso herausstreicht, dass man das Ausmaß eines derartigen Projekts nicht unterschätzen solle.

Laut Forbes auch interne Probleme

Allerdings dürfte Cloud Imperium Games auch mit internen Problemen zu kämpfen haben, wie ein Bericht von Forbes bereits im vergangenen Mai aufzeigte. So war damals die Rede von Misswirtschaft und einem Chef, der selbst nicht so ganz weiß, wo das Spiel hinsoll. Laut Forbes steht auch die Gefahr im Raum, dass Star Citizen niemals fertig wird, weil die Personalkosten in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind und die schier unendlichen Geldquellen doch irgendwann versiegen könnten.

Wie es mit dem Spiel nun weitergeht

Die Community des Games lässt sich davon allerdings nicht beirren. Alpha-Version 3.8 brachte kürzlich einen Eisplaneten mit sich. Die dortige Schneesimulation entzückte mit einem hohen Detailgrad und einer nahezu realistischen Simulation. Zugleich wurde auch an der Performance des Games gebastelt. Im heurigen Jahr sollen mit 3.9 und 4.0 weitere Alpha-Versionen veröffentlicht werden. Weitere Infos gibt es von Cloud Imperium Games nicht. (dk, 10.1.2020)