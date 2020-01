Ex-FPÖ-Chef wird am 23. Jänner als Gastredner in den Sofiensälen sprechen – DAÖ-Klubchef Baron: "Wir gehen davon aus, dass H.-C. Strache unser Spitzenkandidat wird"

In dieser Galerie: 2 Bilder Der über die Ibiza-Affäre gestolperte Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef, der mittlerweile auch aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, trat im Dezember 2019 bei einer Demonstration gegen das Rauchverbot in Wien auf. Foto: Herbert P. Oczeret / picturedesk.com DAÖ-Klubchef Karl Baron rechnet mit einer Spitzenkandidatur Straches für die neue Partei. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht vor seinem Polit-Comeback: Am 23. Jänner wird Strache beim sogenannten Neujahrstreffen der neuen Wiener Partei "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) in den Sofiensälen um 18 Uhr als "Gastredner" auftreten. Das gab Gernot Rumpold, der den Auftritt der Partei betreut, am Freitag bekannt.

Offiziell ist Strache noch immer nicht Teil der Partei. DAÖ-Klubchef Karl Baron stellte aber unmissverständlich klar: "Wir gehen davon aus, dass H.-C. Strache unser Spitzenkandidat für die Wien-Wahl wird." Einen Plan B gibt es demnach nicht: "Wir vertreten Plan A." Die Entscheidung liege bei Strache: Dieser habe bis zur Wien-Wahl noch Zeit, sich zu deklarieren.

Ob Strache schon bei seiner Rede am 23. Jänner seine Spitzenkandidatur für die FPÖ-Abspaltung verkündet oder doch erst später, bleibt also noch offen. Bisher hatte sich Strache noch geziert. "Die Allianz für Österreich bietet Strache die politische Plattform", meinte Rumpold auf Nachfrage.

DAÖ-Chef rechnet mit Vorverlegung der Wahl

Viel Zeit bleibt Strache, geht es nach Baron, aber nicht mehr. Denn der DAÖ-Klubchef rechnet nach Eigenangaben mit einer Vorverlegung der Wien-Wahl auf den Mai. "Aber das ist nur Spekulation." Diese begründet er mit dem "desolaten Zustand der Wiener SPÖ", die mit einer Vorverlegung des Wahltermins "die Flucht nach vorne" antreten könnte. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat eine Vorverlegung der Wahl bisher ausgeschlossen.

Am Donnerstag gab die Partei bekannt, dass drei bisherige FPÖ-Bezirksräte in Wien-Favoriten zur DAÖ übergetreten sind. Baron rechnet damit, dass weitere FPÖ-Funktionäre in anderen Bezirken folgen werden. "Davon ist auszugehen. Der Umgang mit H.-C. Strache stößt vielen in der Partei auf." Von weiteren Wechseln von FPÖ-Gemeinderäten zur DAÖ geht Rumpold aber nicht aus.

Die DAÖ wurde von den bisherigen FPÖ-Gemeinderäten Baron, Dietrich Kops und Klaus Handler gegründet. Baron geht bei der Wien-Wahl von einem "Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ" aus. (David Krutzler, 10.1.2019)