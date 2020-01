Und die bisherigen Sieger: Von Costa Cordalis bis Evelyn Burdeck. Die 14. Staffel startet am Abend trotz Buschbränden

Berlin – Trotz verheerender Buschbrände in Australien startet RTL am heutigen Freitagabend (21.15 Uhr) erneut eine Staffel des Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Die Ekelshow wird bereits zum 14. Mal aus dem australischen Dschungel übertragen und gehört trotz sinkender Zuschauerzahlen jedes Jahr zu den Quotengaranten des Kölner Privatsenders.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen wieder durch die Show. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatten Politiker und Internetnutzer Kritik vorgebracht, dass es geschmacklos sei, die Unterhaltungsshow auszustrahlen. In Australien fürchten derzeit viele Einwohner um ihre Existenz, rund eine Milliarde Tiere sind laut Experten in den Feuern umgekommen. RTL will während der Staffel immer wieder auf die Thematik eingehen, das obligatorische Lagerfeuer wurde gestrichen.

Reis, Bohnen, Ekelprüfungen

Zu den zwölf Kandidaten, die im Camp unter der Anleitung von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich Ekelprüfungen absolvieren müssen und sich vorwiegend von Reis und Bohnen ernähren, sind die Wiener Schauspielerin Sonja Kirchberger ("Die Venusfalle"), Ex-Boxer Sven Ottke und der frühere deutsche Verkehrsminister Günther Krause. Die Buchmacher der Plattform "Wettbasis" prophezeien dem ehemaligen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Raul Richter die höchsten Chancen auf den Gewinn.

Das sind die diesjährigen Gäste im Camp:

GÜNTHER KRAUSE (66) Einstiger deutscher Verkehrsminister von der CDU

SONJA KIRCHBERGER (55) Wiener Schauspielerin und einstige "Venusfalle"

Foto: TVNOW / Arya Shirazi

SVEN OTTKE (52) Einstiger Profiboxer und Weltmeister im Supermittelgewicht

RAUL RICHTER (32) Bekannt aus der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

DANNI BÜCHNER (41) Tritt in die Fußstapfen ihres 2018 gestorbenen Mannes "Malle-"Jens Büchner, der 2017 dabei war

CLAUDIA NORBERG (49) Die Ex von Schlagersänger Michael Wendler

ANASTASIYA AVILOVA (31) Sie machte bei "Temptation Island – Versuchung im Paradies" mit

ELENA MIRAS (27) Sie war bei "Love Island" und im "Sommerhaus der Stars" dabei

Foto: Imago

MARCO CERULLO (31) Er hat beim "Bachelor in Paradise" mitgemacht

MARKUS REINECKE (50) Antiquitätenhändler bei "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal"

PRINCE DAMIEN (29) Er gewann 2016 die 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"

TONI TRIPS (22) Sie nahm an der 16. "Deutschland-sucht-den-Superstar-Staffel 2019 teil

Und das sind die bisherigen Gewinner von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus":

13. Staffel 2019 Reality-TV-Kandidatin EVELYN BURDECKI

12. Staffel 2018 Daniela Katzenbergers Halbschwester JENNY FRANKHAUSER

11. Staffel 2017 Sänger und Stripper MARC TERENZI

10. Staffel 2016 "DSDS"-Dauerbewerber MENDERES BAGCI

9. Staffel 2015 Ex-"Glücksrad"-Buchstabenfee MAREN GILZER

8. Staffel 2014 Ex-"Bachelor"-Kandidatin MELANIE MÜLLER

7. Staffel 2013 Ex-"DSDS"-Kandidat JOEY HEINDLE

6. Staffel 2012 Schauspielerin BRIGITTE NIELSEN

5. Staffel 2011 Moderator PEER KUSMAGK

4. Staffel 2009 Schauspielerin INGRID VAN BERGEN

3. Staffel 2008 Sänger ROSS ANTONY

2. Staffel 2004 Comedylady DESIREE NICK

1. Staffel 2004 Schlagersänger COSTA CORDALIS

Foto: APA/dpa/Marius Becker

(APA, 10.1.2019)