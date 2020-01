Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das aus gutem Grund. Müsste man sich Tag für Tag aufs Neue überlegen, wie man den Alltag bewältigen kann, wäre man vermutlich nach kurzer Zeit stark überfordert. Die meisten Abläufe sind automatisiert, man muss sich nicht extra Gedanken darüber machen, wie man zum Beispiel richtig Zähne putzt oder am schnellsten in die Arbeit kommt. Vieles ist in fixe Rahmen eingebettet. Das verleiht dem Alltag eine Struktur und ermöglicht einem, mehreren Aufgaben nachzugehen. Gewohntes zu ändern fällt vielen Menschen schwer. Und was für ein Kind ganz normal ist, passiert im Erwachsenenalter immer seltener: etwas völlig Neues zu lernen oder zu machen. Oder wie ist das bei Ihnen?

Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Waren Sie schon einmal Klettern? Foto: Heribert Corn

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (mawa, 13.1.2020)