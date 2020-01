In Zukunft wöchentlich jeden Freitag mit 133.000 Auflage in allen Trafiken und als Beilage zu "Österreich"

Kurz & Kogler als Eheleute, beste Anlagetipps dominieren das Titelbild der ersten Ausgabe von Wolfgang Fellners neuem "Insider". Foto: Mediengruppe Österreich

Wolfgang Fellners Mediengruppe Österreich startet ein neues News-Magazin: "Insider" erscheint wöchentlich jeden Freitag und zunächst der Kauf-Auflage der Tageszeitung "Österreich" für alle Kiosk-Käufer und Abonnenten beiliegen. Ab Samstag gibt es die Beilage in Trafiken, Supermärkten und Zeitungs-Verkaufsstellen um 2,19 Euro.

Neues Magazin, neue GmbH

Das Magazin erscheint laut Impressum in einer neuen Gesellschaft, der "Inside Wirtschaftskompetenz GmbH". Sie gehört laut Firmenbuch zu 100 Prozent Niki Fellner, Wolfgang Fellners ältestem Sohn. Niki Fellner ist Chefredakteur und Manager einiger Fellner-Aktivitäten und ist Eigentümer oder Stifter bei einer Reihe von Gesellschaften der Mediengruppe Österreich. Hinter der Mediengruppe stehen mehrere Dutzend Gesellschaften und Stiftungen.

Das neue Medium mit neuem Impressum in neuer GesmbH dürfte auch in den Meldungen öffentlicher Inserate nach dem Medientransparenzgesetz getrennt von "Österreich", "Oe24" und Co. aufgeführt werden.



Die Inside hat ihre Adresse in der Makartgasse 3 in 1010, quasi der Nebeneingang zum Gebäude der Mediengruppe Österreich mit Adresse Friedrichstraße 10. Die Makartgasse hat etwa auch eine Radiogesellschaft der Fellner-Gruppe als Adresse.

"Insider" kommt nach Verlagsangaben mit einer Start-Auflage von 133.000 Exemplaren. Die erste Ausgabe hat einen Umfang von 100 Seiten und wurde von den Chefredakteuren Werner Schima und Angela Sellner gestaltet. Kolumen steuern die hauseigenen Journalisten Isabelle Daniel, Richard Schmitt und Günther Schröder bei, ebenso vertreten sei auch Politik-Experten wie Thomas Hofer, teilt die Mediengruppe mit. (red. 10.1.2019)