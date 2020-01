Mal etwas anderes: Ein Gaming-Sessel ohne RGB-Beleuchtung, grellen Farben oder sonstigen Schnickschnack. Foto: ThermalTake

Mit Gaming-Sesseln ist es so eine Sache. Sie haben zumeist einen etwas eigenwilligen Look und bieten vergleichsweise wenig Komfort. Gekauft werden die oftmals teuren Stühle aber trotzdem. PC-Gehäuse-Hersteller Thermaltake ist nun auch in dieses lukrative Geschäft eingestiegen und hat einen Gaming-Sessel auf der CES vorgestellt, der nicht wie ein typischer Ableger aussieht.

Ergonomie und Komfort im Fokus

Im Fokus des Unternehmens lagen nicht besonders grelle Farben oder RGB-Beleuchtung, sondern Komfort und Ergonomie. Optisch erinnert der CyberChair E500 an Herman Millers Aerion, der weit mehr als 1000 Dollar kostet, aber trotzdem zu den beliebtesten Bürosesseln zählt. Thermaltake verlangt für sein Produkt immerhin 600 Dollar.

Ab Februar im Handel erhältlich

Der Sessel soll sich vielerorts einstellen lassen, damit Nutzer die optimale Position für sich finden können. Ab Februar 2020 ist der CyberChair E500 im Handel erhältlich. (red, 10.1.2020)