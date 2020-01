Foto: APA

Jeder kennt vermutlich Netflix-User, die ihren Account nicht ganz redlich erworben haben. Das Teilen von Netflix ist in den vergangenen Jahren zum Volkssport geworden. In Deutschland entfallen auf ein Netflix-Abo drei Nutzer, so die Erkenntnisse der Marktbeobachter von Goldmedia. In Österreich dürfte es ähnlich sein. Bei Netflix ist es erlaubt, sich den Netflix-Account mit dem Kontoinhaber zu teilen, wenn dieser mit im selben Haushalt lebt.

Schaden von 9,1 Milliarden Dollar

Das Teilen von Accounts bereit den Anbietern zunehmend Kopfzerbrechen. Laut einer aktuellen Studie der Marktforscher von Parks Associates sollen so unter anderen Netflix, Amazon, Disney+ und Hulu ein Schaden von 9,1 Milliarden Dollar entstanden sein. 2024 sollen es 12,5 Milliarden sein. Die Summen erinnern an die Zahlen der Musik- und Filmwirtschaft, als sie vor rund 20 Jahren den Schaden durch sogenannte Raubkopien beklagten. Dabei wurde allerdings außer Acht gelassen, dass nicht alle Konsumenten sich auch wirklich den kopieren Song oder Film gekauft hätten. Heutzutage werden auch nicht alle Netflix-Seher, sich einen Zugang leisten. (red, 11.1. 2020)