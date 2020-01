Filmvorlage für HBO-Serie: Cho Yeo-jeong in "Parasite". Foto: AP/Neon

Der international erfolgreiche Film "Parasite" des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho kommt als Miniserie ins Fernsehen. Wie das US-Kabelsendernetzwerk HBO am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, sicherte es sich die Rechte an dem Projekt. Mit Bong werde dazu darüber verhandelt, wie er seine Familientragikomödie in Serienform auf den Bildschirm bringt.

Laut der Branchenwebsite "Deadline" hatten auch andere Unternehmen wie der Streamingdienst Netflix Interesse an dem Projekt angemeldet. Netflix hatte Bongs vorherigen Film "Okja" produziert, der 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt worden war.

Goldene Palme, Golden Globe

Vergangenes Jahr gewann "Parasite" in Cannes die Goldene Palme. Von Südkorea über Europa bis in die USA ist der Film weltweit erfolgreich. Bislang spielte er nach Angaben der Branchenwebsite "Box Office Mojo" weltweit 130 Millionen Dollar (117 Millionen Euro) ein.

Am Sonntagabend (Ortszeit) wurde "Parasite" in Beverly Hills mit dem Golden Globe als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet, auch bei den Oscar-Verleihungen am 9. Februar dürfte der Film in dieser Kategorie sehr gute Chancen auf eine Trophäe haben. Die Oscar-Nominierungen werden am Montag bekanntgegeben. (APA, AFP, 10.1.2020)