"Pokémon Go" lebt. Foto: Niantic

Niantic hat auch heuer wieder viel Geld mit dem AR-Spiel Pokémon Go verdient. 900 Millionen Dollar Umsatz wurden 2019 mit dem Mobile-Game erzielt. Seit dem Start im Jahr 2016 hat das Spiel dem Hersteller rund drei Milliarden Dollar eingebracht, rechnet die Marktanalyse-Firma Sensor Tower vor.

US-Nutzer brachten das meiste Geld

Das meiste Geld wurde übrigens in den USA und durch iOS-Nutzer erzielt. Etwa 38 Prozent der In-Game-Käufe wurden in den Vereinigten Staaten verzeichnet. Android-Nutzer sind zwar in deutlich höherer Anzahl vertreten, geben aber trotzdem weniger Geld für das Mobile-Game aus.

"Honor of Kings" am lukrativsten

Pokémon Go ist trotz des Millionenverdienstes bei weitem nicht das lukrativste Mobile-Game. So liegt das Spiel nur auf dem fünften Platz der erfolgreichsten Smartphone-Spiele. An erster Stelle findet sich Honor of King vom chinesischen Gaming-Riesen Tencent. Der Konzern erzielte mit dem Spiel allein 2019 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar. (red, 10.1.2020)