Joey King erhielt für ihre Rolle in The Act zwar keinen Golden Globe, für Aufregung sorgte sie trotzdem – neben ihrem vielgelobten schwarz-weißen Kleid von Iris van Herpen.

Kurz nach dem Event postete sie ein Foto von sich auf Instagram mit einer dicken Beule auf der Stirn: "Not everyone can say Patrica Arquette accidentally hit them in the head with her Golden Globe. But I can."

Passiert ist das ganze auf einer After-Party in einer Fotobox, die wie eine Liftkabine gestaltet war, als Arquette mit Wikingerhelm und King mit Hut posierten und Arquette dabei die junge Serienkollegin mit ihrem Golden Globe traf, den sie für The Act (als beste Nebendarstellerin) erhalten hatte.

Patrica Arquette leicht zerknirscht mit King an ihrer Seite. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Rodin Ecken

(red, 10.1.2020)