PLÁCIDO DOMINGO, August

Die Nachrichtenagentur AP veröffentlichte einen Bericht, wonach mehrere Frauen den Startenor beschuldigten, sie in den vergangenen Jahrzehnten missbraucht zu haben. Eine Frau warf dem heute 78-Jährigen vor, dass er mit der Hand unter ihren Rock gefahren sei. Mehrere Frauen berichten, dass er sie zu Küssen gezwungen habe.

Die Vorwürfe führten dazu, dass Domingo sein Engagement in der Macbeth-Produktion in der Met Opera und seine Stelle als Direktor der Oper in Los Angeles zurücklegte. In Wien trat er auf und bekam Standing Ovations.