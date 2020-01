In dieser Galerie: 6 Bilder A HIDDEN LIFE – EIN VERBORGENES LEBEN Deutschland/USA 2019, 173 Min

Regie: Terrence Malick

mit August Diehl, Valerie Pachner, Bruno Ganz, Tobias Moretti, Johannes Krisch, Karl Markovics u.a.

Filmladen Filmverleih Filmladen Filmverleih Filmladen Filmverleih Filmladen Filmverleih Filmladen Filmverleih Foto: Filmladen Filmverleih

Der österreichische Bauer Franz Jägerstätter weigert sich standhaft, für die Wehrmacht zu kämpfen. Selbst im Angesicht der drohenden Hinrichtung bleibt er bis zuletzt davon überzeugt, seinem Gewissen folgen zu müssen. Getragen wird er von seinem tiefen Glauben und der unerschütterlichen Liebe zu seiner Frau Fani und den drei Kindern.

Pressestimmen

"Terrence Malick gelingt mit A Hidden Life eine bewegende Ode an den heimischen Widerstandshelden Franz Jägerstätter… Mit August Diehl und Valerie Pachner als sich bedingungslos liebendes Ehepaar ist der Film bravourös besetzt." – Dominik Kamalzadeh, DerStandard

"Der Österreicher Franz Jägerstätter wurde wegen Wehrdienstverweigerung von den Nazis hingerichtet. Altmeister Terrence Malick hat die wahre Geschichte verfilmt – und sich und dem Dissidenten ein Denkmal gesetzt." – Der Spiegel

Terrence Malick’s best picture in years" – The Telegraph

Diehl and Pachner are both terrific, mastering Malick’s improvisational style and bringing earthy authenticity to its playful family moments." – TimeOut

Malick often wrestles with the cosmic, the spiritual and the eternal, but with A Hidden Life the meditative writer-director attacks his usual themes from a rewardingly timely and urgent perspective." – Screen Daily

A Hidden Life is indisputably the finest work Malick has produced in eight years, as an examination of faith, conviction and sacrifice, but also as proof of concept for his own idiosyncratic style. It marks an exhilarating return to form but also, more crucially, content." – Washington Post

Mournful, memorable and emotionally exhilarating" – Wall Street Journal

"Cinema at its mightiest and holiest. A movie you enter, like a cathedral of the senses." – Variety

Diehl’s performance is a model of restraint; he more often imparts information by a look, a glance, the slump of his shoulders, than he does with a spoken word." – The Austin Chronicle

This quiet, meditative and very deliberate film is at once historical drama, love story and ode to nature." – The Seattle Times





Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von A Hidden Life – Ein verborgenes Leben (OmU):

Mittwoch, 22. Jänner 2020, 19.00 Uhr

Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13

1010 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Annahmeschluss: Mo, 20. Jänner 2020, 11.00 Uhr

>>> Zum Gewinnspiel