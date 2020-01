Ramona Siebenhofer am schnellsten Weg ins Tal. Foto: APA/AP/Giovanni Auletta

Altenmarkt/Zauchensee – Österreichs Speed-Damen haben sich für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Altenmarkt-Zauchensee gut in Position gebracht. Ramona Siebenhofer erzielte am Freitag im Abschlusstraining Bestzeit 0,11 Sek. vor Ester Ledecka (CZE) sowie 0,23 vor ihrer Landsfrau Tamara Tippler. Nicole Schmidhofer, erste Verfolgerin Ledeckas im Abfahrts-Weltcup, kam zu Sturz, blieb aber unversehrt.

Der Österreicherin, die Donnerstag im ersten Training trotz einiger Bremsschwünge Zweite gewesen war, hatte es vor dem letzten Drittel ihrer Fahrt bei Höchsttempo den Ski aufgeschlagen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin in der Abfahrt gehört am Samstag zu den Mitfavoritinnen. Abgeschlossen wird das Programm in Zauchensee am Sonntag mit einer Alpinen Kombination aus Super-G (9.15 Uhr) und Slalom (11.45), alle Rennen sind live in ORF 1 zu sehen. (APA; 10.1.2019)