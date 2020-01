Bricht AMD die jahrelange Dominanz von Nvidia am High-End-Grafikkartenmarkt? Erste Benchmarks liefen zumindest Hinweise darauf. Foto: AMD

Auf dem CPU-Markt hat AMD bereits die Herrschaft an sich gerissen, nun dürfte der US-Konzern auch bei den Grafikkarten reüssieren. Im High-End-Segment war lange Zeit Nvidia unerreicht – die Dominanz des Konzerns dürfte offenbar zu Ende gehen. Im DirectX-11-Grafiktext OpenVR Benchmark ist nun ein Ergebnis einer noch unbekannten AMD-Grafikkarte aufgetaucht, das bei Nvidia wohl für Stirnrunzeln sorgen wird.

Die Ergebnisse

Konkret erreichte die AMD-GPU bei einer Render-Auflösung von 1512 x 1680 Pixel rund 103 Bilder pro Sekunde bei der VR-Brille HTC Vive. Zum Vergleich: Eine übertaktete Geforce RTX 2080 Ti schafft hierbei nur 88 Bilder pro Sekunde, also circa 15 Prozent weniger. Letztgenannte Grafikkarte ist das aktuelle Topmodell von Nvidia und das zurzeit stärkste Consumer-Produkt am Markt.

Mit neuem Ryzen getestet

OpenVR hat die Echtheit des Ergebnisses bestätigt und schreibt sogar, dass die noch unbekannte Radeon-Grafikkarte fast 30 Prozent schneller abschneidet als eine RTX 2080 Ti mit normaler Taktfrequenz. Getestet wurde übrigens gemeinsam mit dem Achtkern-Mobilprozessor Ryzen 7 4800H, der erst kürzlich auf der CES vorgestellt wurde und trotz extrem knapper Bemessung eine ordentliche Leistung mit sich bringen soll.

Neue High-End-Karte angeteasert

Bei der CES 2020 kündigte AMD-Chefin Lisa Su an, dass dem Konzern der High-End-Markt "sehr wichtig" sei und man eine Navi-GPU in diesem Segment erwarten solle. Der US-Konzern ist Ausrüster der PS5 und Xbox Series X – natives Raytracing soll bei den Konsolen eine Rolle spielen. Nvidia arbeitet unterdessen an einer neuen GPU-Generation. Diese soll bereits heuer erscheinen und aufgrund eines neuen Fertigungsprozesses ordentliche Leistungssprünge mit sich bringen. (red, 10.1.2020)