Die Behörden in Bratislava haben einen Ausbruch des hoch ansteckenden H5N8-Vogelgrippevirus im Westen des Landes gemeldet. Es ist der erste Vogelgrippe-Ausbruch in der Slowakei seit fast drei Jahren, teilte daraufhin die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) am Freitag mit. Das Virus sei bei drei Hühnern auf einem Hof nahe der Stadt Nitra diagnostiziert worden, berichtete die in Paris ansässige OIE unter Berufung auf das slowakische Landwirtschaftsministerium.

Bereits vergangene Woche waren in Polen wegen dem Virus Zehntausende von Puten und Hühnern getötet worden. In den Jahren 2016 und 2017 herrschte die bisher schwerste Vogelgrippe-Epidemie in Europa registriert. Auch Österreich war damals betroffen, die letzten H5N8 Fälle hierzulande sind laut Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Ende April 2017 bei Wildvögeln aufgetreten. (red, 10.1.2020)