Mike Pompeo und Steven Mnuchin verkünden in Washington neue Sanktionen gegen Teheran. Foto: AFP/NICHOLAS KAMM

Washington/Teheran – Am Freitagnachmittag (MESZ) hat die US-amerikanische Regierung neue Sanktionen gegen den Iran verkündet. Finanzminister Steven Mnuchin sagte im Weißen Haus in Washington, dass Sanktionen gegen das iranische Regime verhängt werden, und zwar als Reaktion auf die Angriffe auf US-Verbündete in der Region.

Konkret richten sich die Sanktionen gegen die Herstellungs-, Textil-, und Bergbauindustrie der Islamischen Republik. Betroffenen seien Individuen, die in die Angriffe vom Dienstag verwickelt seien, erläuterte Mnuchin. US-Außenminister Mike Pompeo sagte bei der Pressekonferenz, dass die neuen Sanktionen das "Herz" des iranischen Sicherheitsapparats treffen würden. Ausgenommen würden all jene Personen sein, die bei den Ermittlungen des Flugzeug-Absturzes im Iran behilflich sind, fügte Mnuchin hinzu.

Pompeo hat noch einmal die Position der USA bezüglich des Flugzeugabsturzes unterstrichen: Das Land geht davon aus, dass der Iran das Flugzeug abgeschossen hat. (Reuters, red, 10.1.2020)