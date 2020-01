Foto: Servus TV / MGM

11.05 INTERVIEW

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Über Chancen und Zukunft des türkis-grünen Kabinetts diskutieren unter der Leitung von Chefredakteur Matthias Schrom: Martina Salomon (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse), Christian Rainer (Profil), Karin Leitner (Tiroler Tages zeitung) und Christian Nusser (Heute). Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Mit: Bamberg, das "Fränkische Rom: Die unversehrte Altstadt zählt zum Weltkulturerbe. / Marieke Lucas Rijnevelds Debütroman Was man sät. / Ladj Lys Film Die Wütenden. / Ungesühnte Nazi justiz: Eine Ausstellung und ihre Folgen. / John Burnside – Über Liebe, Magie und den Fluch des Brexits. / Asa: Musikerin zwischen zwei Welten. Bis 17.40, Arte

20.15 SCHUSSEL

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Oft gesehen, immer gelacht: Inspektor Clouseau er mittelt. Mit Peter Sellers, David Niven, Claudia Cardinale und Robert Wagner. Bis 22.30, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Pfusch am Bau ATV-Baumeister Günther Nussbaum ist ein bisserl entsetzt, als er Johann Pohl in Maishofen besucht. Dort lässt der Zahnarzt einen Komplex aus Praxis, Privatwohnung und Patientenarchiv im Wert von rund 2,6 Millionen Euro errichten. Aber der Bau weist so einige Schwachstellen auf. Auch bei Christopher und Andrea Schmidt geht nicht alles glatt von der Hand, die Bauarbeiten für ihr Eigenheim verzögern sich ständig.Bis 21.20, ATV

20.15 SONNTAGSKRIMI

Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade Der schwule Schüler Jan Sattler wird scheinbar Opfer eines Sexualverbrechens. Eine Spur führt zu seinem Geliebten. Ein neuer Fall für Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär). Bis 21.50, ORF 2

21.15 OPER

Erlebnis Bühne: Halka aus dem Theater an der Wien Piotr Beczala und Tomasz Konieczny überzeugen in diesem Werk aus ihrer polnischen Heimat in den männlichen Titelpartien an der Seite von Corinne Winters als Halka. Im Zentrum der tragischen Oper steht die Liebe des Bauernmädchens Halka zum wohlhabenden Janusz. Dieser ist aber schon Zofia, der Tochter des Großgrundbesitzer Stolnik, versprochen. Bis 23.40, ORF 3

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: ÖVP-Grüne – Das neue Mitte-Rechts? Gäste bei Claudia Reiterer: August Wöginger (ÖVP), Sigrid Maurer (Die Grünen) Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Herbert Kickl (FPÖ, angefragt), Beate Meinl -Reisinger (Neos). Bis 23.05, ORF 2