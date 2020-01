Beim Publikum unter 50 hatte ATV am Donnerstagabend das stärkste Hauptabendprogramm aller Sender in Österreich: Mit 15,4 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49jährigen ließ "Teenager werden Mütter" sogar die "Rosenheim-Cops" in ORF 2 hinter sich.

Die Bayern-Ermittler verfolgten insgesamt immerhin 974.000 Menschen, Gesamtmarktanteil 31 Prozent. Doch unter der knappen Million waren offenbar nur wenige unter 50. Beim Publikum ab 50 Jahren hatten die "Rosenheim-Cops" flotte 41 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum 31 Prozent. In der Werbezielgruppe zwischen zwölf und 49 Jahren aber mussten sie sich den Teenager-Müttern auf ATV geschlagen geben.

Der Privatsender aus der Mediengruppe ProSiebenSat1Puls4 lieferte am Donnerstagabend auch einen physischen Tiefpunkt: Bei Luis und Jaqueline auf "Tinderreisen" knallte ein Motorradfahrer in das Auto der Protagonisten und stürzte sichtlich abrupt und unsanft. Der Fahrer soll laut Sender leicht verletzt worden sein.

Der Motorradfahrer knallt gleich auf das Auto der ATV-Tinderreisenden und stürzt. Foto: ATV-Screenshot

ProSiebenSat1Puls4 meldet für Dónnerstag einen quotentechnischen "Erfolgstag": Die Gruppe kam demnach – beim Publikum unter 50 Jahren – auf 36,1 Prozent Tagesmarktanteil, die Österreich-Sender waren für 18,9 Prozent davon gut. (red, 10.1.2020)